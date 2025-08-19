La ‘princesa durmiente’: heredera del trono de Tailandia tiene casi tres años inconsciente

A la derecha, el rey Maha Vajiralongkorn y la reina Suthida, junto a los príncipes Dipangkorn Rasmijoti y Bajrakitiyabha Mahidol, durante un acto oficial de la realeza en Tailandia.

Semanas atrás trascendió la muerte del conocido “príncipe durmiente”, quien tenía más de 20 años en coma y finalmente perdió la vida a los 36 años. Ahora, al igual que el saudita Al-Waleed bin Khaled bin Talal Al Saud, es la historia de la “princesa durmiente” de Tailandia la que ha conmovido al mundo.

Bajrakitiyabha Mahidol, conocida como princesa Bha y primogénita del rey Maha Vajiralongkorn, tiene más de 32 meses conectada a un respirador mientras está internada en el Hospital Chulalongkorn de la Cruz Roja en Bangkok. La mujer, de 46 años, era considerada la heredera al trono; su vida estaba destinada a portar la corona hasta que el 14 de diciembre del 2022 sufrió de un ataque al corazón mientras paseaba con sus perros en un parque.

Miles de tailandeses han mostrado interés y respeto por la situación de salud que enfrenta la princesa. Es común ver en el país altares levantados en su honor.

Sin embargo, el estado de la princesa no es alentador, mucho menos después del último parte médico que compartió la Casa Real: la heredera del trono tailandés desarrolló una grave infección en la sangre por lo que fue trasladada a la unidad de cuidados intensivos, donde se le aplican antibióticos, así como sesiones de diálisis que suplen su función renal deteriorada.

LEA MÁS: Hija de rey de Tailandia recibe "apoyo" para corazón, pulmones y riñones

Cuando sucedió la emergencia en el 2022, se había informado de que el infarto afectó varios órganos vitales de la hija del rey, por lo que ha permanecido inconsciente, dependiendo de soporte vital para mantener sus funciones básicas, informó la revista Hola!

La vida de la princesa Bha de Tailandia

De acuerdo con la revista People, aunque la tradición tailandesa favorece al heredero varón, la princesa Bha era la favorita de los tailandeses para ocupar el lugar de reina.

La princesa Bajrakitiyabha Mahidol, de Tailandia, marchando durante el desfile de la coronación de su padre como rey, en el 2019. (AFP)

Bajrakitiyabha Mahidol es la hija mayor del rey, la única que tuvo con su primera esposa.

Antes del ataque al corazón, obtuvo su título en Derecho y Relaciones Internacionales, además trabajó para las Naciones Unidas (ONU) y fue embajadora de su país en Austria, agregó People.

Su vida la dedicó a ayudar y defender a las mujeres. Uno de sus grandes logros fue contribuir a la adopción en el 2010 de las “Reglas de Bangkok” por parte de la ONU, también conocidas como Reglas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de las Reclusas y Medidas No Privativas de la Libertad para las Mujeres Delincuentes.

LEA MÁS: Murió el ‘príncipe durmiente’ tras más de 20 años en coma: solo reaccionó una vez

El rey, conocido como Rama X, aún no ha anunciado oficialmente quién será su sucesor. El soberano tailandés tiene siete hijos: cinco hombres y dos mujeres.

De ellos, solo tres forman parte activa de la familia real y de la línea de sucesión al trono.