La Navidad se vive con música, ¡y gratis!: el SINEM presentará 82 conciertos en el país

Más de 4.300 niños y jóvenes estudiantes del Sistema Nacional de Educación Musical culminaron sus estudios del 2025 y llevarán sus conocimientos musicales a todo el país para celebrar la Navidad.

La época navideña llega a nuestro país cargada con emocionantes espectáculos musicales por todo el territorio gracias a los conciertos que presentará el Sistema Nacional de Educación Musical (SINEM) de manera gratuita en varias comunidades.

Tiempo de compartir es el título de la gira de los recitales navideños que presentarán los integrantes de esta institución. En total son 82 conciertos los que ofrecerán.

El recorrido durará 10 días y en él los artistas tocarán en plazas, iglesias y centros culturales en diferentes encuentros que serán gratuitos. En total se presentarán más de 4.300 estudiantes de las 23 sedes y los seis Centros Cívicos por la Paz del SINEM.

La gira llevará a los músicos a visitar Guanacaste, Limón, Puntarenas, Zona Norte, Zona Sur y Valle Central. “La música será un gesto de unión y cercanía: un regalo compartido entre familias y comunidades, que invita a celebrar el cierre del año con alegría, esperanza y convivencia”, afirmó el Ministerio de Cultura y Juventud (MCJ) en un comunicado de prensa.

Según el ente, los conciertos son la oportunidad para reconocer el esfuerzo de niños y jóvenes que terminan su año lectivo en el SINEM.

Los conciertos navideños del SINEM se realizarán en parques, iglesias y comunidades de toda Costa Rica. La entrada a los espectáculos es gratuita. (Cortesía MCJ)

“Cada espectáculo es una experiencia viva del impacto social del SINEM. En esta temporada navideña, nuestras presentaciones fortalecen la convivencia, revelan el compromiso artístico de miles de estudiantes y llevan música a lugares donde pocas veces se viven esta clase de experiencias”, comentó en la información de prensa Laura Jiménez, directora del SINEM.

Los conciertos navideños del SINEM

De acuerdo con el comunicado, el programa de presentaciones cuenta con conciertos sinfónicos, ensambles de percusión, coros, cameratas, bandas, recitales individuales y proyectos especiales.

La entrada a todos los conciertos es libre y gratuita.

La agenda de recitales y actividades está disponible en agenda.mcj.go.cr y en las redes sociales del SINEM.

'Tiempo de compartir' es el nombre de la gira de espectáculos del SINEM por todo el país con presentaciones de conciertos sinfónicos, ensambles de percusión, coros, cameratas, bandas, recitales individuales y proyectos especiales. (Cortesía MCJ)

Algunos de los eventos en los días próximos incluyen espectáculos el viernes 12 y sábado 13 de diciembre en el Centro de Cultura Social (Club Parrita), en San Ramón. En este encuentro participarán estudiantes de vientos y percusión, así como una orquesta de cuerdas.

El sábado, a las 7 p. m. estará la Orquesta Sinfónica SINEM Mata de Plátano junto a la Camerata SINEM Parque La Libertad en la iglesia Unánimes, en Zapote.