La Navidad se vive con música, ¡y gratis!: el SINEM presentará 82 conciertos en el país

El Sistema Nacional de Educación Musical visitará parques, iglesias y comunidades con sus espectáculos

Por Jessica Rojas Ch.
Más de 4.300 niños y jóvenes estudiantes del Sistema Nacional de Educación Musical culminaron sus estudios del 2025 y llevarán sus conocimientos musicales a todo el país para celebrar la Navidad. (Cortesía MCJ)







