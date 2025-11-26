La Navidad llega a Mora con festival gratuito que reúne arte, música y tradiciones

(Suministrada por la Casa de la Cultura de Mora - Aderhac)

La Casa de la Cultura de Mora - Aderhac celebra dos décadas de promover el arte y la tradición con el Festival Ilusión de Navidad.

Empezó la cuenta regresiva para la Navidad y eso significa que las actividades relacionadas con esta fecha tan especial ya comienzan a sentirse. Una de las más memorables en San José es el Festival Ilusión de Navidad, celebrado en Ciudad Colón de Mora.

Organizado por la Casa de la Cultura de Mora - Aderhac, en 2025 el festival cumple 20 años de llevar alegría a los vecinos del cantón y sus alrededores. En esta edición, se desarrollará del 3 al 7 de diciembre.

Para Gustavo Jiménez, director del centro cultural, este evento representa un espacio familiar, tranquilo y sano, donde personas de todas las edades pueden disfrutar de la cultura, la música, la danza, los bailes, la gastronomía, los carruseles y los pasacalles.

“Este año se están implementando actividades desde más temprano. Antes se arrancaba con la cimarrona, pero este año empezamos con actividades previas para extender el tiempo de disfrute”, comentó Jiménez.

Grupos de baile también son parte del festival ‘Ilusión de Navidad’, en Ciudad Colón. (Suministrada por la Casa de la Cultura de Mora - Aderhac/Suministrada por la Casa de la Cultura de Mora - Aderhac)

El director de la Casa de la Cultura Mora-Aderhac destacó que el espacio es completamente familiar y libre de bebidas alcohólicas. Además, explicó que todas las actividades se realizarán en el bulevar de Ciudad Colón.

“Las personas siempre están esperando este festival. Invito a la gente a que llegue, a que participe y observe las actividades, van a ver que es un evento tranquilo, entretenido y alegre”, agregó.

Jiménez señaló que, tal como lo expresa su nombre, el festival busca alimentar la ilusión de la Navidad, despertar la magia que los niños perciben en esta época e incentivar que las familias compartan durante la temporada decembrina.

“Hay distintos planos: edificios arquitectónicos patrimoniales importantes del cantón, como el teatro La Palestra, la Casa de la Cultura y el mercado viejo. Además, se mantienen las tradiciones costarricenses como la cimarrona y los grupos folclóricos, presentes en las 20 ediciones del festival”, concluyó Jiménez.

Con presentaciones de grupos musicales, como la marimba de Los Altos de San Rafael, el evento celebra la creatividad y el talento costarricense. (Suministrada por la Casa de la Cultura de Mora - Aderhac)

Agenda del Festival Ilusión de Navidad

Miércoles 3 de diciembre:

2 p. m.: Feria navideña

6 p. m.: Marimba de Los Altos de San Rafael

6:30 p. m.: Mascarada y cimarrona Fusión

7:30 p. m.: Inauguración del Festival con concierto de la Orquesta Latina de Aderhac

Jueves 4 de diciembre:

2 p. m.: Feria navideña

6 p. m.: Encuentro de cimarronas Alma Tica, Choliticos y Santa Cecilia

7:30 p. m.: Baile con grupo Nación Rumbera

Viernes 5 de diciembre

11 a. m.: Feria navideña y feria mi pueblo

4:30 p. m.: Espectáculo El despertar de los Gigantes

6 p. m.: Mascarada Los de Villa y cimarrona Fusión

7 p. m.: Baile con grupo Son de Tikizia

El festival fomenta la convivencia familiar en un entorno libre de alcohol y lleno de actividades para todas las edades. (Suministrada por la Casa de la Cultura de Mora - Aderhac)

Sábado 6 de diciembre

8 a. m.: Feria navideña y feria del agricultor

4 p. m.: Concierto Connect Sax

5 p. m.: Concierto navideño del ensamble de vientos Aderhac

6:30 p. m.: Mascarada Santa Cecilia

8 p. m.: Baile con grupo Nakar

Domingo 7 de diciembre

2 p. m.: Concierto con hermanos Elizondo

3 p. m.: Presentación de Jazz de la Casa de la Cultura

4 p. m.: Pasacalles navideño

8 p. m.: Baile con Pimienta Negra