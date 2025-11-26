Viva

La Navidad llega a Mora con festival gratuito que reúne arte, música y tradiciones

El festival ‘Ilusión de Navidad’, que este 2025 celebra su vigésimo aniversario, promete actividades pensadas para el disfrute de toda la familia

Por Fátima Jiménez
Fiestas en Ciudad Colón
La Casa de la Cultura de Mora - Aderhac celebra dos décadas de promover el arte y la tradición con el Festival Ilusión de Navidad. (Suministrada por la Casa de la Cultura de Mora - Aderhac)







Periodista multimedia graduada de la UIA, actualmente cursa un técnico en Criminología. Se unió a La Nación en 2021, donde se ha desempeñado en las secciones de Sucesos, Mundo, No Coma Cuento y Viva. Ganadora de la categoría Documental en el RE@CH Media Festival 2017.

