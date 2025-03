Hombre sobrevive bajo un puente en Circunvalación: esta es su increíble historia

El creador de contenido Joan Muñoz entrevistó a un hombre que vive bajo un puente en la carretera más transitada de Costa Rica: Circunvalación. En un video de más de nueve minutos, conversó con él sobre su vida y su historia. El colchón y el mueble del hombre, ubicados en un pequeño espacio a escasos metros de la carretera, han sido vistos por cientos de costarricenses.

Joyce Ramos McDonald es el protagonista del video. Se le observa con un suéter, pantalón negro, tenis y el cabello largo con los llamados dreads. Muñoz le explicó que quería conocer su historia y él aceptó compartirla.

Ramos relató que nació en República Dominicana, pero creció en Nicaragua. Posteriormente llegó a Costa Rica, sin dar detalles sobre cómo llegó a suelo tico ni a qué edad.

“La venida fue por accidente. Yo antes era marino, pescaba en el mar. Después, a los 18 años, comencé a cantar patuá, calipso, merengue, entre otros géneros”, dijo.

El creador de contenido le preguntó qué lo llevó a vivir en la calle. “Tuve un problema político. Compré una isla que el gobierno quería para una fuerza naval. Yo quería poblarla y poner una iglesia, eso era todo”, afirmó.

Luego, la conversación se centró en su día a día debajo del puente. Ramos aseguró que se siente seguro porque tiene fe en Dios. “No tengo temor. Es Dios quien me mantiene con vida”, expresó.

También afirmó que se ha acostumbrado al ruido de los carros y las motos. “Me siento bien porque me pasan saludando”, comentó.

El hombre posee algunos utensilios de cocina y mencionó que recibe comida de amigos y amigas. “Tengo amigas muy lindas, que tienen platita y mucha riqueza en Dios. Me apoyan”, dijo mientras mencionaba los nombres de quienes lo ayudan.

A quienes no conocen su historia les envió un mensaje: “Gracias a Dios estoy bien. Si no conocen los problemas de otros, no critiquen. Solo oren por quienes andan como yo, que soy extranjero, y por otros que también están en la calle por problemas políticos. Oremos para que Costa Rica esté en paz”.

También contó que los administradores de algunos condominios le permiten bañarse con agua que le brindan y que, en Navidad, le regalan queque. En verano, cuando el agua escasea, aprovecha una pequeña cascada que se formó a unos 20 metros de donde vive para asearse.

Muñoz le preguntó qué era lo mejor y lo peor de vivir en la calle, y su respuesta fue la siguiente: “Lo único que me gustaría tener es un televisor y una batería. Quiero conseguir un trabajo de seguridad”, respondió.

Ramos manifestó su deseo de volver a cantar. Su sueño es vivir en Costa Rica para siempre porque, según dijo, aquí no hay guerra ni ejército. También agradeció a su familia adoptiva en el país, que le ha abierto las puertas y le ayuda.