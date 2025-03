¿De qué murieron Gene Hackman y su esposa Betsy Arakawa? Estos son los inquietantes motivos

Las autoridades encargadas del caso de las muertes del actor Gene Hackman y su esposa, la pianista Betsy Arakawa, quienes fueron hallados sin vida el 26 de febrero en su casa, han confirmado las causas de sus fallecimientos. El medio The New York Times publicó los detalles proporcionados por las autoridades este viernes 7 de marzo.

Según la investigación, Hackman, de 95 años, falleció debido a una enfermedad cardíaca, aproximadamente una semana después de la muerte de su esposa, quien perdió la vida a causa de los efectos del hantavirus, un virus asociado con los excrementos de roedores y que provoca una enfermedad respiratoria.

El macabro hallazgo de Gene Hackman y su esposa sin vida

El 26 de febrero, tanto Hackman como su esposa fueron encontrados sin vida en su residencia ubicada en Nuevo México. El actor fue hallado en el suelo del vestíbulo de la casa, mientras que Arakawa yacía en el piso del baño. Junto a la mujer se encontraron varias pastillas dispersas.

Los cuerpos fueron descubiertos ocho días después de la muerte del intérprete ganador del Óscar, según se confirmó por la información registrada en su marcapasos.

Además de Hackman y Arakawa, también fue encontrado muerto un perro de la pareja, un Australian Kelpie llamado Zinna. Otros dos perros de raza pastor alemán estaban con vida en la propiedad, según agregó The New York Times.

“Las autoridades indicaron que no se encontró grabación de seguridad dentro ni fuera de la residencia. La policía revisará los datos de dos teléfonos móviles hallados en la casa para determinar cuándo fue el último contacto con la pareja. Además, se descartó la intoxicación por monóxido de carbono, ya que las pruebas realizadas a los cuerpos dieron negativo para este gas letal”, concluyó The New York Times.

Gene Hackman fue galardonado con el premio Óscar y el Globo de Oro. (Archivo)

