Gene Hackman, desde Lex Luthor en ‘Superman’ a sheriff despiadado ¡Repase sus personajes más icónicos!

Gene Hackman, icónico actor de Hollywood, falleció a los 95 años en su residencia de Santa Fe, Nuevo México. Su esposa, Betsy Arakawa, de 63 años, también fue encontrada sin vida junto a él. Un perro también estaba en la vivienda. Las autoridades informaron que, aunque la investigación sigue en curso, no hay indicios de que se trate de un crimen. No se encontraron signos de violencia en el domicilio.

Hackman tuvo una carrera de 45 años en el cine, con papeles que lo convirtieron en una leyenda. Ganó dos premios Óscar: uno como Mejor Actor por The French Connection (1971) y otro como Mejor Actor de Reparto por Unforgiven (1992). Además, obtuvo tres Globos de Oro y dos premios BAFTA. Su versatilidad y carisma elevaron cada película en la que participó.

En 1993, Gene Hackman (izq.) y la actriz estadounidense Marisa Tomei posaron con sus respectivos premios Óscar, poco después de haber sido galardonados respectivamente como mejor actor de reparto y mejor actriz de reparto. Hackman ganó por su papel en 'Unforgiven' y Tomei por 'My Cousin Vinny'. (SCOTT FLYNN/AFP)

Una carrera llena de éxitos

En sus inicios, Hollywood lo subestimó. En el Pasadena Playhouse, donde estudiaba junto a Dustin Hoffman, lo calificaron como “el menos probable a triunfar”. Años después, Hackman se convirtió en uno de los actores más respetados de la industria. Su primer gran papel llegó en Bonnie and Clyde (1967), donde interpretó a Buck Barrow y logró su primera nominación al Óscar.

Entre sus filmes más recordados está The French Connection, donde interpretó al detective Jimmy ‘Popeye’ Doyle. Su actuación, intensa y obsesiva, le valió su primer Óscar. La escena de persecución automovilística en esta cinta es considerada una de las mejores en la historia del cine.

En Unforgiven, dirigido por Clint Eastwood, Hackman dio vida a Little Bill, un sheriff despiadado que encarnaba la brutalidad del Viejo Oeste. A pesar de sus dudas iniciales sobre la violencia del guion, terminó aceptando el papel y obtuvo su segundo Óscar.

Foto tomada el 7 de enero de 1985, en París, que muestra a Gene Hackman durante el rodaje de la película de suspenso 'Target'. (PHILIPPE WOJAZER/AFP)

Otros de sus filmes icónicos incluyen Enemy of the State (1998), donde interpretó a un ex agente de inteligencia; Absolute Power (1997), en la que dio vida a un presidente corrupto; y la saga Superman (1978-1987), donde interpretó a Lex Luthor, dotándolo de una mezcla de humor y maldad que lo hizo inolvidable.

Hackman también dejó su huella en cintas como Scarecrow (1973), en la que compartió créditos con Al Pacino. La película ganó el Gran Premio del Festival de Cannes y con el tiempo se convirtió en un título íconico. En The Royal Tenenbaums (2001), Hackman protagonizó una historia familiar excéntrica dirigida por Wes Anderson. Su actuación fue elogiada, pero durante el rodaje tuvo conflictos con el director.

Un legado en el cine

Hackman trabajó con algunos de los directores más reconocidos del cine, como Francis Ford Coppola en The Conversation (1974), un thriller psicológico que consolidó su reputación. En Mississippi Burning (1988), Hackman interpretó a un agente del FBI en un filme basado en hechos reales sobre la lucha por los derechos civiles. Su actuación le valió otra nominación al Óscar.

Su retiro del cine en 2004 puso fin a una carrera excepcional. En sus últimos años, Hackman se dedicó a la escritura, publicando novelas de ficción histórica. Entre sus libros destacan Wake of the Perdido Star y Justice for None.