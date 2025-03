La angustia de Lussania Víquez: ‘¿Qué pasa en el mundo?...Nos está faltando Dios’

La presentadora Lussania Víquez compartió en su cuenta de Instagram una sentida reflexión sobre la muerte de una niña en Argentina y el reciente abandono de recién nacidos en Costa Rica. La comunicadora expresó su tristeza por lo ocurrido y se refirió a la responsabilidad de los padres en la crianza de sus hijos.

LEA MÁS: Lussania Víquez contó cómo un despido terminó por salvarla del cáncer: ‘Estoy viva gracias a eso’

“Estos días he tenido el corazón hecho un puño. Con esta noticia de la niña que falleció en Argentina, Kim, no puedo evitar pensar en lo que sufrió, en los gritos que pudo haber dado y en lo crueles que pueden ser algunos niños. Me pregunto por qué hicieron eso. No tengo respuestas”, manifestó Víquez en su publicación.

Esta niña de la que habla Víquez, murió asesinada por dos jóvenes menores de edad, lo que le generó gran inquietud.

Lussania Víquez aseguró que la falta de valores y fe es un problema de la sociedad. (Instagram de Lussania Víquez/Instagram de Lussania Víquez)

La presentadora también hizo referencia a situaciones similares que han ocurrido en Costa Rica. Mencionó los casos de bebés abandonados y la lucha de muchas personas por convertirse en padres. “Pienso, ¿qué está pasando en el mundo? ¿Qué tenemos en la cabeza y en el corazón? Nos falta Dios, definitivamente nos falta Dios”, agregó.

Víquez expresó su frustración al no encontrar soluciones inmediatas. Sin embargo, llegó a la conclusión de que hay dos acciones clave: “Los que creemos en Dios, pedirle mucho a Él, y lo segundo, cuestionarnos qué estamos haciendo como familia. La familia es la base de la sociedad. Si Dios nos da un hijo, nos está depositando una gran responsabilidad”.

LEA MÁS: Lussania Víquez confiesa su mayor culpa como mamá… y muchas se sentirán identificadas

Finalmente, instó a los padres a reflexionar sobre la crianza de sus hijos y su impacto en la sociedad. “¿Estamos criando a un ser humano que va a hacer el bien y aportar a la sociedad o no? No dejemos nunca a Dios de lado”, concluyó.