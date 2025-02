Lussania Víquez contó cómo un despido terminó por salvarla del cáncer: ‘Estoy viva gracias a eso’

Lussania Víquez, presentadora de Informe 11: Las historias, utiliza sus redes sociales para contar experiencias de vida que puedan servir de aprendizaje a sus seguidores. En especial, busca enfocarse en lo positivo que dejan las situaciones difíciles.

Recientemente, contó en un video cómo un doloroso despido de su trabajo soñado terminó por salvarle la vida. Según cuenta, hace muchos años, después de grandes esfuerzos entró a trabajar en una empresa transnacional y la despidieron a los tres meses por algo que se escapaba de sus manos.

“Descubrieron que yo tenía un tío que se dedicaba al mismo negocio y que tenía un 0.0001% del mercado. Era algo que yo no podía controlar, era algo que yo no sabía y que no tenía nada que ver conmigo. De un día para otro todo el esfuerzo que había hecho quedó atrás, y váyase por favor mañana mismo”, relató Víquez.

Lussania Víquez sobre el despido que salvó su vida

De acuerdo con la conductora televisiva, el despido significó un gran golpe emocional que la llenó de frustración, pero, indirectamente, desembocó en salvarle la vida.

“Eso tenía que pasar para que me diagnosticaran con un cáncer de mama, porque gracias a eso (el despido) fui a chequearme nuevamente y hoy estoy viva gracias a un chequeo oportuno. No solo estoy viva, tengo dos hijos maravillosos”, concluyó.

La comunicadora inició el video presentando a dos peluches idénticos de Mickey Mouse, preguntando si eran iguales y asegurando que eso dependía. Posteriormente, rescató este concepto para afirmar que hoy es una Lussania muy diferente, que puede ver con otros ojos aquel duro momento.