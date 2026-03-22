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La fría realidad que dejó el concierto de Christina Aguilera en Picnic y que pocos vieron

La estrella pop estadounidense dio su primer show en Costa Rica, en el marco de la segunda fecha del festival

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Por Juan Pablo Sanabria
Picnic 20226, segunda fecha
Christina Aguilera lo dio todo en el Festival Picnic 2026. Foto: Rafael Pacheco Granados (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)







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Juan Pablo Sanabria

Juan Pablo Sanabria

Periodista de cultura y entretenimiento desde el 2024. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo de la Universidad de Costa Rica.

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