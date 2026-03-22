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Picnic 2026: Christina Aguilera sorprendió al hacer lo que tanto se esperaba en Costa Rica

La artista estadounidense dio su primer concierto en suelo tico como parte de la segunda fecha del festival, en una jornada que tuvo de todo y quedará en la memoria de muchos

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Por Juan Pablo Sanabria
Picnic 20226, segunda fecha
Christina Aguilera deslumbró desde su vestuario hasta su potente voz. (Rafael Pacheco Granados)







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Juan Pablo Sanabria

Juan Pablo Sanabria

Periodista de cultura y entretenimiento desde el 2024. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo de la Universidad de Costa Rica.

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