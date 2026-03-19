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Christina Aguilera desata críticas en México tras concierto de solo una hora y atraso en su show

El regreso de la cantante a México tras siete años generó expectativa, pero el corto show y un error en escena provocaron molestia

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Por El Universal / México / GDA
Christina Aguilera nació el 18 de diciembre de 1980 en Staten Island, Nueva York.
Fans critican concierto de Christina Aguilera en CDMX por su corta duración, atraso y un comentario que causó polémica. (BRYAN STEFFY/Getty Images via AFP)







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