Christina Aguilera desata críticas en México tras concierto de solo una hora y atraso en su show

Fans critican concierto de Christina Aguilera en CDMX por su corta duración, atraso y un comentario que causó polémica.

La presentación de Christina Aguilera en Ciudad de México generó molestia entre sus seguidores. El espectáculo tuvo una duración cercana a una hora y comenzó con retraso, lo que provocó una ola de reacciones en redes sociales.

La artista estadounidense se presentó el 17 de marzo en el Palacio de los Deportes en México como parte de su gira XTINA Live Tour. El evento generó expectativa, ya que marcó su regreso al país azteca luego de casi siete años. Sin embargo, el resultado no cumplió con lo que muchos asistentes esperaban.

Usuarios señalaron que el concierto inició con casi una hora de atraso. Además, indicaron que el tiempo total del espectáculo coincidió con ese retraso. Esto aumentó la inconformidad entre quienes asistieron.

En redes sociales, varios comentarios cuestionaron la duración del show. Algunos asistentes consideraron que fue insuficiente en relación con el precio de las entradas. También mencionaron que el tiempo efectivo de interpretación fue menor al esperado.

Otro hecho que generó polémica ocurrió durante un mensaje al público. La cantante se refirió al lugar como “New Mexico” en vez de México. Parte de los asistentes interpretó esto como una señal de poco interés.

Tras la presentación, Aguilera permaneció en la capital mexicana. La artista visitó sitios turísticos, entre ellos la Casa Azul de Frida Kahlo, ubicada en Coyoacán.

Imágenes de su recorrido circularon en redes sociales. Según trascendió, la cantante permaneció cerca de 65 minutos en el museo.

Xtina and her family visited La Casa Azul where Frida Kahlo lived today, she stayed at the museum for 65 mins. pic.twitter.com/QBFcJynKjE — ً (@BICONlC) March 18, 2026

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.