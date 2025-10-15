Viva

La exesposa de Justin Trudeau estaría devastada por romance del exmandatario con Katy Perry

Sophie Grégoire tuvo tres hijos con Justin Trudeau antes de separarse en 2023; ahora enfrenta el impacto del nuevo vínculo amoroso de su ex

EscucharEscuchar
Por O Globo / Brasil / GDA
Sophie Grégoire estaría afectada emocionalmente tras conocerse el romance entre Justin Trudeau y Katy Perry en un yate en California.
Sophie Grégoire estaría afectada emocionalmente tras conocerse el romance entre Justin Trudeau y Katy Perry en un yate en California. (O Globo/GDA)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaJGGJustin TrudeauKaty Perry
O Globo

O Globo / Brasil / GDA

O Globo de Brasil fundado en 1925, con sede en Río de Janeiro. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.