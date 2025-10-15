La exesposa de Justin Trudeau estaría devastada por romance del exmandatario con Katy Perry

Sophie Grégoire estaría afectada emocionalmente tras conocerse el romance entre Justin Trudeau y Katy Perry en un yate en California.

La presentadora canadiense Sophie Grégoire Trudeau, quien compartió 18 años de matrimonio con el ex primer ministro Justin Trudeau, se encontraría emocionalmente afectada por la reciente exposición pública del supuesto romance entre el político y Katy Perry, una de las artistas pop más reconocidas del mundo.

Ambos se separaron en 2023. Durante su matrimonio, tuvieron tres hijos: Xavier (18 años), Ella-Grace (16 años) y Hadrien (11 años).

El medio estadounidense Radar Online informó que la exesposa del líder liberal estaría atravesando un momento de dolor emocional, tras hacerse públicas las imágenes de Trudeau y la cantante en un yate, frente a la costa de California. El político fue captado en situaciones afectivas con la intérprete de Firework, lo que habría intensificado la tensión emocional de Grégoire.

Según fuentes cercanas a la presentadora, ella estaría intentando mostrarse fuerte ante el público. Sin embargo, las imágenes en el yate habrían generado un fuerte impacto personal. Se indicó que Sophie estaría “con el corazón roto”, debido a la manera en que el romance fue revelado.

El vínculo entre Trudeau y Perry empezó a generar rumores en julio de 2025, cuando ambos fueron vistos cenando en el restaurante Le Violon, en Montreal.

Este encuentro se habría producido pocas semanas después de la ruptura entre la cantante y el actor Orlando Bloom, con quien mantuvo una relación intermitente entre 2016 y 2025. Ambos son padres de Daisy Dove Bloom, de 5 años.

Katy Perry estuvo casada con el comediante británico Russell Brand entre 2010 y 2012.

Por su parte, Justin Trudeau, quien dejó el cargo de primer ministro en Canadá, ha sido una de las figuras políticas más mediáticas de la última década. La aparición pública con Katy Perry marca un giro inesperado en su vida personal y ha captado la atención tanto en círculos políticos como en el ámbito del espectáculo internacional.

LEA MÁS: Katy Perry reavivó su romance con ex primer ministro de Canadá, después de ‘asustarlo’ con su fama

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.