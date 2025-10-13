Las fotos que confirman el romance de Katy Perry y Justin Trudeau: así fueron vistos en un yate

Estas fotografías de Katty Perry y Justin Trudeau dieron de qué hablar a nivel mundial.

Dos meses y medio después de ser vistos por primera vez juntos en Canadá, Katy Perry y Justin Trudeau sorprendieron al demostrar que su relación a la distancia sigue estrechándose cada vez más.

La cantante y el exprimer ministro canadiense fueron captados muy acaramelados a bordo de un yate en la costa de Santa Bárbara, California, en unas fotos que fueron tomadas a finales de setiembre y que recién ahora vieron la luz.

En las imágenes obtenidas por el Daily Mail (luego publicadas por otros medios, como People, The Sun y Page Six) se puede ver a la flamante pareja abrazándose, con sus cuerpos pegados, antes de darse un apasionado beso. Ella llevaba un traje de baño enterizo y él, un pantalón de jeans.

En otro momento, el político fue fotografiado en una posición similar, aunque con sus manos posadas sobre el trasero de la cantante. Todo mientras estaban a bordo del yate de Perry, llamado Caravelle, de 7.2 metros cuadrados.

Según la publicación inglesa, las fotos las tomó un turista que se encontraba en una embarcación cercana y que reconoció al exmandatario por su tatuaje.

“Acercaron su yate a un pequeño barco público de avistamiento de ballenas y empezaron a besarse. No me di cuenta con quién estaba hasta que vi el tatuaje en el brazo de él, y enseguida supe que era Justin Trudeau”, declaró un testigo del encuentro al Daily Mail.

Katy Perry and Justin Trudeau were spotted together last month on KP's US$4 million yacht in Santa Barbara. pic.twitter.com/903DzXNaEj — Katy Perry Info (@KPPlayInfo) October 12, 2025

Luego de que trascendieran estas imágenes, fuentes cercanas a la pareja le dijeron a The Sun que Perry y Trudeau están saliendo en secreto desde principios del verano (en el hemisferio norte).

“No pudieron pasar mucho tiempo juntos porque ella está de gira, pero están en contacto constantemente, siempre hablándose por FaceTime y enviándose mensajes”, señalaron al citado medio.

Incluso, revelaron que todavía ambos están sorprendidos por la atracción mutua que se generó entre ellos.

“Él es un poco freaky y no puede creer que alguien tan famosa y glamorosa como Katy esté interesada en él, mientras que ella se siente halagada de que un político tan respetado quiera salir con ella”, expresó la fuente.

Justin Trudeau y Katy Perry sostendrían un romance desde hace meses. (Archivo)

Un romance sorpresa

A finales de julio, un mes después de que anunciara su separación de Orlando Bloom, Katy Perry y Justin Trudeau fueron captados en una cita en las tierras del exmandatario.

Todo comenzó el lunes 28, cuando la estrella pop de 40 años y el político, de 53, pasaron el día juntos en Montreal, donde la cantante tenía una serie de shows como parte de su Lifetime Tour, que también la llevaría a otras ciudades canadienses como Ottawa, Winnipeg, Quebec y Toronto.

La cita comenzó con una caminata por el parque Mount Royal de Montreal, según reportó entonces TMZ. Luego, Trudeau acompañó a Perry, que estaba con su mascota, hasta las inmediaciones del hotel Ritz-Carlton, a 950 metros del parque.

El paseo habría durado alrededor de una hora y media, antes de que la pareja continuara con una comida en el restaurante Le Violon, tal como confirmó la revista People.

En un momento de la velada, el chef Danny Smiles se acercó a saludarlos, y luego le aseguró a TMZ que no hubo gestos románticos ni demostración pública de cariño entre sus famosos comensales. Al finalizar la comida, fueron ellos mismos a la cocina para agradecer al personal por su atención y su servicio.

Pero el encuentro no terminó ahí. También, según TMZ, Perry y Trudeau finalizaron su velada con unos tragos en la terraza del bar Taverne Atlantic. Y aunque no se sabía si se trataba del inicio de un romance, una simple amistad o una jugada de prensa, fue llamativo que, dos días después, Trudeau fue visto en el show que la intérprete de Firework dio en el Bell Centre de Montreal.

En ese entonces, una fuente le dijo a People que ambos conectaron al instante y “están interesados ​​el uno en el otro", pero que tomaría tiempo ver cómo iba a evolucionar la relación.

“Ella está viajando por el mundo y él está reestructurando su vida ahora que ya no es primer ministro de Canadá, pero existe una atracción mutua. Tienen mucho en común”, dijo el informante.

Sin embargo, otra fuente comentó poco tiempo después a la misma publicación que Perry y Trudeau simplemente habían disfrutado de una “cita casual para conocerse”.