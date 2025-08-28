La crítica inesperada que recibió la película de Freddie Mercury por parte de una supuesta hija secreta: ‘Llena de mentiras’

La supuesta hija de Freddie Mercury cuestionó la veracidad del filme y la actuación de Rami Malek.

Una mujer identificada como “B”, quien asegura ser hija secreta de Freddie Mercury, criticó duramente la película Bohemian Rhapsody por mostrar una versión falsa del artista.

Afirmó que si el líder de Queen siguiera con vida, habría impedido el estreno del filme, al que calificó como “lleno de mentiras”.

La supuesta hija del cantante tiene 48 años. Su identidad se mantiene en reserva. Desde mayo de este año se dio a conocer su historia a través de la biógrafa Lesley-Ann Jones. En el libro Love, Freddie: Freddie Mercury’s Secret Life and Love, que saldrá en setiembre.

La autora del libro indicó que Mercury habría tenido un romance con la esposa de un amigo cercano en 1976. Según su versión, de esa relación nació una hija. Añadió que el artista mantuvo contacto con ella hasta su muerte en 1991.

También afirmó que le entregó 17 tomos de diarios personales antes de fallecer. Supuestamente, Mercury habría compartido esta información con los demás integrantes del grupo Queen.

Jones también dio a entender que se realizó una prueba de ADN para comprobar el vínculo familiar. No ofreció más detalles sobre el resultado del examen.

En declaraciones al diario The Sun, la mujer sostuvo que el filme distorsionó el tratamiento del diagnóstico de VIH del cantante y presentó errores en la cronología de eventos, como los conciertos en Live Aid y Rock in Rio en 1985.

Además, criticó la actuación de Rami Malek, quien ganó un premio Óscar por su papel como Mercury. Aseguró que el intérprete lucía infeliz y sin sonrisa, lo cual, según ella, no reflejaba la verdadera personalidad de su supuesto padre.

La mujer recalcó que Mercury habría reaccionado con horror ante la película. Consideró que la representación del artista en pantalla estaba alejada de la realidad.

Imagen de la película "Bohemian Rhapsody" (CARLOS GONZALEZ CARBALLO)

Mary Austin, amiga cercana de Mercury y heredera de su fortuna, puso en duda la historia. En entrevista con The Times, afirmó que el cantante era muy abierto y que no lo veía capaz de guardar un secreto de esa magnitud. Aclaró que nunca escuchó hablar de una hija ni tuvo conocimiento de diarios personales.

La mujer que dice ser hija del cantante respondió a Austin en una declaración enviada a medios internacionales. Aseguró sentirse devastada por sus palabras. Cuestionó que durante 34 años la historia de su padre se haya contado con errores y que Mary Austin no hiciera comentarios al respecto. Según B, Austin emitió una opinión sin haber leído el libro y esto, según ella, no tiene justificación.

Mary Austin y Freddie Mercury (El Universal de México)

