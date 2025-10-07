Viva

La Chirichota: El show irreverente donde la ‘Quinta Sinfonía’ se ríe del reguetón y el trap

En noviembre, la agrupación española presentará su espectáculo ‘Vuelven los clásicos’, en el teatro Melico Salazar

EscucharEscuchar
Por Jessica Rojas Ch.
La Chirichota
Siete artistas originarios de Canarias se juntaron para llevarle al mundo el espectáculo 'Vuelven los clásicos', una sátira musical a los éxitos actuales. La Chirichota pronto se presentará en Costa Rica. (Cortesía Interamericana de Producciones)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
La ChirichotaTeatro Melico SalazarVuelven los clásicos
Jessica Rojas Ch.

Jessica Rojas Ch.

Periodista de entretenimiento y cultura desde el 2012. Se especializa en temas de música nacional e internacional. Trabaja para La Nación desde el 2012. Graduada de la Universidad Internacional de las Américas en bachillerato de periodismo. Recibió una mención de honor en el 2022 en los premios de La Nación.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.