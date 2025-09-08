La Chirichota llega a Costa Rica: ¿Cómo reaccionan Mozart y Beethoven al reguetón?, averígüelo en su espectáculo

La Chirichota está conformada por siete artistas que son músicos y humoristas. Por primera vez presentarán un espectáculo en Costa Rica.

¿Está listo para reír a más no poder? Desde España, con su espectáculo Vuelven los clásicos, llega a Costa Rica La Chirichota.

La agrupación cómico-musical, nacida en las Islas Canarias en el 2022, integra humor, música y crítica social en sus espectáculos. Lo que presentarán en suelo nacional es un show irreverente y chispeante que revive a grandes compositores de la música, como Mozart o Beethoven, quienes se enfrentan a la música actual, con reguetón y trap en la lista.

“Distintos géneros musicales son analizados con una mirada afilada y cargada de ingenio. El resultado es una sátira musical que combina humor inteligente, crítica social y armonías cuidadosamente elaboradas”, explicó la producción en un comunicado de prensa.

La agrupación está integrada por siete artistas con una sólida trayectoria en música, humor y escena: Víctor Lemes, Dani Rodríguez, Juan Dávila, Abraham Santacruz, Alberto Vila, Dani Quevedo e Isaac Dos Santos.

Detalles del show de La Chirichota en Costa Rica

La Chirichota se presentará en Costa Rica el 8 de noviembre en el Teatro Popular Melico Salazar.

Las entradas están a la venta en el sitio eticket.cr. Los precios y localidades son:

Luneta central: ¢54.000.

Palcos primer piso y balcón segundo piso: ¢47.000.

Palcos segundo piso: ¢42.000.

Balcón tercer piso: ¢39.000.

Palcos tercer piso: ¢36.000.

Cuarto piso: ¢29.000.

