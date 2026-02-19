Viva

‘La celda de los milagros’: la nueva película de Omar Chaparro que conmueve a Costa Rica y lidera el Top 10 de Netflix

La cinta convierte una historia conocida en un retrato profundamente latinoamericano sobre injusticia, corrupción y amor incondicional

Por Fátima Jiménez
La Celda de los milagros
Héctor, interpretado por Omar Chaparro, vive una historia de injusticia y esperanza en 'La celda de los milagros', el emotivo drama mexicano que forma parte del Top 10 de Netflix en Costa Rica. (Netflix)







