Qué ver en Netflix: las mejores películas y series para disfrutar esta semana

Estas son las series y películas más vistas en Netflix esta semana, una guía práctica para elegir qué ver sin perder tiempo.

Elegir qué ver en Netflix esta semana representa un reto ante la amplia oferta disponible en la plataforma. Para facilitar la decisión, este ranking reúne las series y películas más vistas, títulos que concentran la atención del público y se posicionan como las opciones más populares del momento.

La lista incluye producciones recientes y estrenos destacados, ideales para organizar una maratón desde casa sin perder tiempo explorando el catálogo.

Las cinco series más vistas en Netflix esta semana

1. Bridgerton 4, parte 1 (2026)

La cuarta temporada de Bridgerton centra su historia en Benedict, el segundo hijo de la familia. Aunque sus hermanos consolidan su vida matrimonial, él evita compromisos hasta que un encuentro inesperado cambia su destino.

Duración: cuatro episodios.

Género: romance y drama.

2. Él y ella (2026)

Esta serie de suspenso y drama sigue a Anna, una presentadora que retoma su vida profesional tras conocer un asesinato en su pueblo natal. Su participación despierta el interés de un detective que empieza a cuestionar su rol en el caso. La trama se desarrolla desde dos perspectivas opuestas.

Duración: seis episodios.

3. Bailando sobre hielo (2026)

Una exbailarina regresa a la pista junto a un nuevo compañero. El pasado reaparece cuando revive sentimientos por su antiguo amor. La historia combina emociones personales y competencia deportiva.

Duración: ocho episodios.

4. Sandokán (2025)

La serie revive la historia del legendario pirata malayo Sandokán, quien lidera ataques contra fuerzas británicas desde su isla. La aventura se entrelaza con un romance prohibido con una aristócrata europea.

Duración: ocho episodios.

Género: acción y aventura.

5. La reina del flow 3 (2026)

La tercera temporada retoma la vida de Yeimy Montoya, ahora enfrentada a una nueva amenaza tras una etapa marcada por la venganza. La producción mantiene su enfoque en el mundo musical y los conflictos personales.

Duración: 65 episodios.

Género: drama.

Las cinco películas más vistas en Netflix esta semana

1. La trampa (2024)

Un padre y su hija asisten a un concierto que se convierte en el escenario de una trama oscura. Ambos quedan atrapados en una situación que pone a prueba su supervivencia.

Duración: 1 h 45 min.

Género: terror y crimen.

2. La ciudad de los sueños (2023)

Inspirada en hechos reales, la película relata la historia de un adolescente mexicano que cruza la frontera en busca de oportunidades tras la muerte de su madre. Su destino toma un giro inesperado en Los Ángeles.

Duración: 1 h 54 min.

Género: drama.

3. Max (2015)

Un perro militar regresa a la vida civil luego de una experiencia traumática en Afganistán. La adopción por parte de una familia marca el inicio de un proceso de recuperación.

Duración: 1 h 51 min.

Género: aventura y bélico.

4. El botín (2026)

Un grupo de policías descubre una suma millonaria en efectivo. A partir de ese momento, la desconfianza se apodera del equipo y altera sus relaciones internas.

Duración: 1 h 55 min.

Género: acción y suspenso.

5. El falsario (2026)Ambientada en la Roma de los años setenta, la historia sigue a Toni, un joven artista que termina involucrado en el mundo criminal como uno de los mayores falsificadores de la ciudad.

Duración: 1 h 50 min.

Género: drama basado en hechos reales.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.