Viva

Qué ver en Netflix: las mejores películas y series para disfrutar esta semana

El catálogo de Netflix destaca esta semana por títulos de drama, acción y romance que lideran las listas de reproducciones en la región

EscucharEscuchar
Por La Nación / Argentina / GDA
Estas son las series y películas más vistas en Netflix esta semana, una guía práctica para elegir qué ver sin perder tiempo.
Estas son las series y películas más vistas en Netflix esta semana, una guía práctica para elegir qué ver sin perder tiempo. (Netflix/Netflix)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaNetflixCineSeriesPelículas
La Nación / Argentina / GDA

La Nación / Argentina / GDA

La Nación de Argentina forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.