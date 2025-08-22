Viva

La anomalía genética que transformó a un actor español en figura recurrente del cine de terror

Este actor español se transformó en ícono del terror gracias a una condición genética muy poco común

Por O Globo / Brasil / GDA
Una rara anomalía genética convirtió a Javier Botet en figura clave del cine de horror moderno
Una rara anomalía genética convirtió a Javier Botet en figura clave del cine de horror moderno (O Globo/Reproducción)







