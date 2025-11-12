¿Kylie Jenner y Timothée Chalamet terminaron? Una señal siembra dudas

Kylie Jenner respondió en redes sociales ante los rumores de que Timothée Chalamet habría finalizado su relación

Los rumores sobre una supuesta ruptura entre Kylie Jenner y Timothée Chalamet surgieron luego de una publicación del medio británico Daily Mail, el cual afirmó que el actor habría sido quien puso fin a la relación. Además, el informe señaló que la menor del clan Kardashian-Jenner estaría intentando reconquistarlo.

En medio de este escenario, el sitio Page Six reportó un movimiento en redes sociales que llamó la atención. Kylie Jenner dio una curtida en Instagram a un post reciente de Chalamet. En esa publicación, el actor promocionó el tráiler de su próxima película, Marty Supreme (2025), una biografía sobre el legendario jugador de tenis de mesa Marty Mauser (1930-2012).

El medio especializado en celebridades interpretó este gesto como una manera en la que la socialité desmintió, de forma discreta, los rumores de separación. Hasta el momento, ninguno de los dos ha emitido declaraciones públicas sobre el supuesto quiebre amoroso.

El tráiler de Marty Supreme generó alta expectativa en la industria cinematográfica. Según medios internacionales, este papel podría llevar a Chalamet a recibir una nominación al Óscar como Mejor Actor en 2026. En la publicación que hizo el actor en su perfil de Instagram, escribió únicamente: “MARTY SUUUUUUUUUPREME”.

Jenner y Chalamet iniciaron su relación en enero de 2023. Desde entonces, se les ha visto juntos en varios eventos de la reciente temporada de premios en Hollywood.

De acuerdo con Daily Mail, una fuente cercana a las celebridades indicó que fue Chalamet quien decidió terminar. También reveló que no sería la primera vez que esto ocurre, pero que la empresaria ya lo habría convencido de retomar la relación en ocasiones anteriores. Añadió que Jenner está muy involucrada emocionalmente con él y que podría intentar reconquistarlo nuevamente.

La misma fuente indicó que existen tensiones entre ambos, pero no descartó una reconciliación. El informante sugirió que el actor está enfocado en su carrera, mientras que Jenner siente que debe hacer un mayor esfuerzo para mantener el vínculo.

