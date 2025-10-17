El polémico vestido que Kylie Jenner volvió a usar tras escándalo en una boda

Kylie Jenner publicó fotos con un vestido como el de Kendall en una boda que desató críticas por ser inapropiado.

La socialité y empresaria Kylie Jenner generó atención al publicar en Instagram varias fotografías usando un vestido recortado y ajustado, muy similar al que su hermana Kendall Jenner llevó en una boda en 2021 y que en ese momento desató polémica.

En la publicación, la menor del clan Kardashian-Jenner no reveló el lugar ni el evento en el que usó la prenda. Acompañó las imágenes con una frase: “Ten cuidado con lo que deseas”.

La pieza recuerda al atrevido vestido negro que Kendall utilizó durante la boda de su amiga Lauren Perez en Miami. En ese evento, Kendall fue una de las madrinas y compartió una selfie tomada en el baño con la también modelo Hailey Baldwin Bieber.

En ese momento, usuarios de redes sociales criticaron el atuendo por considerarlo “inapropiado” para una ceremonia matrimonial.

Kylie, de 28 años, es la hija menor de Kris Jenner. A pesar de su juventud, ha logrado acumular una fortuna estimada en $680 millones. Esta cifra la coloca en constante competencia con su hermana Kim Kardashian, también reconocida por su éxito empresarial.

Desde 2023, Kylie mantiene una relación con el actor Timothée Chalamet. La empresaria es madre de dos menores: Stormi, de 6 años, y Aire, de 2, fruto de su vínculo anterior con el rapero Travis Scott.

