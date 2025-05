Kimberly Loaiza compartió la aterradora experiencia que vivió en Estambul

La modelo y presentadora de televisión Kimberly Loaiza compartió en sus historias de Instagram la aterradora experiencia que vivió durante su viaje por Asia.

Kimberly Loaiza cuenta con 170 mil seguidores en Instagram. El susto generó preocupación en su comunidad digital. (Archivo)

De viaje por Turquía, Loaiza publicó un video que preocupó a sus seguidores, en el que relataba que se había perdido del grupo turístico y se encontraba “en medio de la nada”.

Según explicó, intentó regresar por la misma ruta por la que había llegado, pero entre risas nerviosas comentó que solo le quedaban 10 minutos para volver al punto de encuentro establecido por los guías.

Aunque la situación causó alarma entre sus seguidores, aclaró que logró encontrar el camino gracias a un hombre que hablaba español. Según su testimonio, iba completamente en dirección contraria al lugar donde se encontraba el autobús.

Kimberly Loaiza

“Casi me pongo a llorar porque la gente con la que me topaba no hablaba español. ¡El señor que me ayudó me encontró cuando ya estaba perdida! O sea, también existía el riesgo de que me hiciera algo, pero tuve que confiar, y él me llevó caminando hasta el bus”, relató.

Loaiza también explicó que en la zona no había conexión a internet, lo que dificultó aún más su orientación. Afortunadamente, se encuentra bien y ya ha compartido nuevas imágenes de su aventura, donde continúa explorando la región.