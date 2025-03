Kimberly Loaiza sorprende con una confesión muy personal y deja una lección de vida

La presentadora Kimberly Loaiza respondió una pregunta de un seguidor en Instagram sobre su seguridad personal. La consulta decía: “¿Todos los días se siente segura o hay momentos en los que se ve al espejo y algo no le gusta?”.

Loaiza fue honesta con su respuesta: “Ojalá me sintiera segura todos los días, pero no. Es normal, y creo que muy normal también en nosotras las mujeres, por el ciclo menstrual. Hay momentos en los que tenemos un brillo y nos vemos espectaculares. Pero también hay otros en los que, en mi caso, días antes del periodo, retengo mucho líquido. Me siento inflamada y eso afecta cómo me veo”.

LEA MÁS: Kimberly Loaiza sobre su parálisis facial: ‘Me veía la sonrisa de medio lado y la cara casi derretida’

La influencer explicó que estas inseguridades pueden generar pensamientos negativos. “Un día les subí un video con un top de tiritas. Me lo quité como 25 veces hasta que me dije: ‘Hágame el favor y vaya a entrenar así, porque debe ser agradecida con Dios. Tiene un cuerpo sano. Dios la hizo perfecta, con su cuerpo, sus gorditos, lo que sea. Vaya y entrene’”.

Finalmente, Loaiza admitió que sigue lidiando con inseguridades, pero intenta enfrentarlas. “Sí, tengo muchas inseguridades, pero trato de batallarlas y callar esas voces que le puedo asegurar que a veces somos nosotras. La gente ni lo nota”.