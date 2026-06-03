Kike de Heredia rompe en llanto al hablar de su enfermedad: ‘A mi hija le ha afectado mucho’

Kike de Heredia y la periodista Sussana Peña se conmovieron en medio del testimonio del artista.

El músico costarricense Kike de Heredia abrió su corazón en una emotiva entrevista en el programa Los doctores, de Teletica, en el que confirmó que padece una enfermedad terminal y reveló que actualmente tiene menos del 30% de capacidad pulmonar.

Durante la conversación con la periodista Susana Peña, el trompetista habló sobre la enfermedad pulmonar intersticial difusa (EPID), un padecimiento que afecta el tejido que rodea y sostiene los alvéolos pulmonares y que, según explicó, ha deteriorado progresivamente su salud desde el 2023.

Sin embargo, más allá del diagnóstico médico, el momento más conmovedor de la entrevista llegó cuando De Heredia habló del impacto emocional que su condición ha tenido en su familia, especialmente en su hija y en su esposa, Milena Chavarría.

“Sí la afecta. Claro, yo me imagino que si viera a su papá pasando por eso, debe ser complicado”, expresó el músico entre lágrimas al referirse a su hija.

Las palabras tocaron profundamente a Susana Peña, quien también se quebró en plena entrevista mientras escuchaba el relato del artista.

“A mí también se me vienen las lágrimas de pensar en el papel de hija”, comentó la periodista, visiblemente conmovida.

El músico costarricense Kike de Heredia confirmó que padece una enfermedad pulmonar terminal que ha deteriorado su salud desde el 2023. (Captura de pantalla/Captura de pantalla)

Kike contó que Milena Chavarría lo acompaña en cada consulta médica y en las noches más difíciles, cuando la enfermedad le provoca fuertes ataques de tos y problemas para respirar.

“Ella es la que está ahí cuidándome. A veces siento como que me está velando”, confesó el músico.

El artista relató que los primeros síntomas aparecieron tras una campaña en Pérez Zeledón, en febrero del 2023. Aunque al inicio creyó que se trataba de una infección pulmonar, posteriormente una neumóloga confirmó el diagnóstico.

“No hay quimio, no hay radio. Ya no calificaba para un trasplante”, explicó.

Pese al duro panorama, el músico aseguró que enfrenta el proceso con fe y serenidad. “Si mañana resucito y abro los ojos, le doy gracias a Dios. Y si me tengo que ir esta noche, no tengo ningún problema”, afirmó.

Kike también destacó que su espiritualidad ha sido clave para sobrellevar el diagnóstico y mantener una actitud positiva ante la enfermedad.

“Mientras Dios me dé vida, lo voy a seguir haciendo”, dijo sobre su pasión por la música y el mensaje de esperanza que comparte con otras personas.

Además, el reconocido trompetista contó que su familia permanece muy pendiente de él. Sus hijos, nietos y hermanos mantienen constante comunicación para saber cómo se encuentra en medio de este complejo proceso de salud.