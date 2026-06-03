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Kike de Heredia rompe en llanto al hablar de su enfermedad: ‘A mi hija le ha afectado mucho’

El músico costarricense conmovió a los televidentes en el programa ‘Los Doctores’, de Teletica, al dar testimonio de su grave padecimiento

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Por Fiorella Montoya
Kike de Heredia y la periodista Sussana Peña se conmovieron en medio del testimonio del artista.
Kike de Heredia y la periodista Sussana Peña se conmovieron en medio del testimonio del artista. (Captura de pantalla/Captura de pantalla)







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Kike de HerediaLos Doctores
Fiorella Montoya

Fiorella Montoya

Se desempeña en la sección de Viva donde cubre temas relacionados con el entretenimiento y cultura. Anteriormente, trabajó en la sección El Mundo y cuenta con experiencia en la producción audiovisual.

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