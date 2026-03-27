Kike de Heredia confirmó que su enfermedad incurable se ha agravado: ‘Me da miedo dormirme y no despertar’ (video)

Durante muchos años el músico costarricense Kike de Heredia ha alegrado la vida de los ticos con su trompeta.

El músico costarricense Kike de Heredia usó sus redes sociales para abrirse con sus seguidores y contar el duro proceso de salud que está enfrentando.

El artista, reconocido por alegrar a los ticos durante muchos años con su trompeta y su grupo Carnaval, encara desde hace varios años una enfermedad incurable en sus pulmones y que en los últimos tiempos, según dijo, se ha agravado.

En el 2023 a Kike le habían diagnosticado EPID, un padecimiento que daña el tejido de sus órganos respiratorios y dificulta el paso del oxígeno a la sangre.

El intérprete y predicador ha confrontado el mal desde una dimensión espiritual, pero también siguiendo tratamientos médicos.

Pese a esto, Kike comentó en la publicación en Facebook que su salud se ha quebrantado. “Hay noches terribles que no puedo respirar. Me da miedo dormirme y no despertar”, manifestó.

Agregó que siente pena por su esposa porque ella también pasa “noches terribles”. “La enfermedad sigue comiendo los pulmones. Me cuesta caminar, me cuesta respirar”, afirmó.

El artista aprovechó para pedirles oraciones a sus seguidores. Confirmó que sigue con la fe puesta en Dios.