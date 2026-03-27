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Kike de Heredia confirmó que su enfermedad incurable se ha agravado: ‘Me da miedo dormirme y no despertar’ (video)

El artista costarricense padece de EPID, una enfermedad que daña sus pulmones y dificulta el paso de oxígeno a la sangre

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Por Jessica Rojas Ch.
Kike de Heredia
Durante muchos años el músico costarricense Kike de Heredia ha alegrado la vida de los ticos con su trompeta. (Archivo)







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Kike de Heredia
Jessica Rojas Ch.

Jessica Rojas Ch.

Periodista de entretenimiento y cultura desde el 2012. Se especializa en temas de música nacional e internacional. Trabaja para La Nación desde el 2012. Graduada de la Universidad Internacional de las Américas en bachillerato de periodismo. Recibió una mención de honor en el 2022 en los premios de La Nación.

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