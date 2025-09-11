Viva

¿Cómo está la salud de Kike de Heredia? ‘No hay, terrenalmente, una cura’

En el 2023, el trompetista y predicador fue diagnosticado con EPID (enfermedad pulmonar intersticial difusa)

EscucharEscuchar
Por Jessica Rojas Ch.
Kike de Heredia vestido como capitán de la organización NGP Capehalcones.
Kike de Heredia decidió dejar las fiestas y los conciertos hace más de 22 años, desde entonces usa su música y su talento para predicar la palabra de Dios. En el 2023 le detectaron una enfermedad incurable en sus pulmones. (Jose Cordero/Archivo)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Kike de Heredia
Jessica Rojas Ch.

Jessica Rojas Ch.

Periodista de entretenimiento y cultura desde el 2012. Se especializa en temas de música nacional e internacional. Trabaja para La Nación desde el 2012. Graduada de la Universidad Internacional de las Américas en bachillerato de periodismo. Recibió una mención de honor en el 2022 en los premios de La Nación.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.