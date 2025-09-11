¿Cómo está la salud de Kike de Heredia? ‘No hay, terrenalmente, una cura’

Kike de Heredia decidió dejar las fiestas y los conciertos hace más de 22 años, desde entonces usa su música y su talento para predicar la palabra de Dios. En el 2023 le detectaron una enfermedad incurable en sus pulmones.

El popular músico costarricense Kike de Heredia, a sus 72 años, vive con una enfermedad incurable. En el 2023, fue diagnosticado con EPID (enfermedad pulmonar intersticial difusa), una condición pulmonar progresiva que, cuando le fue detectada, le impedía caminar 10 metros sin ahogarse.

Sin embargo, a pesar de los pronósticos poco alentadores y de que, según aseguró, no recibe tratamiento médico por parte de la Caja Costarricense de Seguro Social, el trompetista y predicador recibió este jueves 11 de setiembre una noticia alentadora.

“Hace dos años que me enfermé, no podía respirar y hasta hice un testamento”, había contado el artista en una entrevista previa con La Nación, ya que al inicio le detectaron la enfermedad en el pulmón izquierdo, pero con el paso del tiempo también se ubicó en el derecho.

LEA MÁS: Kike de Heredia vive con enfermedad incurable: ‘La doctora que me vio me mandó a morir’

“Es una enfermedad crónica que se va comiendo el pulmón hasta que se lo come todo. El año pasado estaba con la capacidad pulmonar en 48; este año, voy por 30”, comentó entonces.

¿Cómo está la salud de Kike de Heredia actualmente?

El trompetista, recordado por su trayectoria con el grupo Carnaval y ahora más que reconocido por su labor de músico y charlista en iglesias, le contó a La Nación la última actualización sobre su salud.

Kike de Heredia da una actualización sobre su enfermedad

“El problema de la enfermedad sigue, no hay, terrenalmente, una cura”, explicó.

Este 11 de setiembre, el artista asistió a una cita con la neumóloga que le da seguimiento a su caso. “Las personas no entienden mi fe en Jesucristo, en este médico por excelencia, en este médico que todo lo cura; me hacen una revisión y se dan cuenta de que estoy aquí por la voluntad de Él. Seguiré predicando, seguiré tocando la trompeta”, manifestó el músico.

LEA MÁS: Kike de Heredia promueve la donación de órganos: ‘No me estoy despidiendo’

Agregó que la buena noticia que recibió en esta cita de control es que su capacidad pulmonar aumentó en un 3%.

Después de su revisión de control, Kike regresó a San Carlos, donde vive junto a su esposa, a quien, precisamente, este miércoles fue sometida a una operación de rodilla. “No la pude acompañar, pero gracias a Dios, amigos, estoy muy bien. Estoy agradecido con Dios y seguiré. Hay Kike para el tiempo que Dios lo decida. Que Dios los bendiga y que Dios los guarde”, finalizó el trompetista.