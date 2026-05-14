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Keyla Sánchez y Diego Bravo dieron importante noticia sobre el pódcast que comparten

‘Ke arda pódcast’ se estrenó el 15 de agosto de 2024 y ambos dieron a conocer qué pasará con el espacio

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Por Fiorella Montoya
Keyla Sánchez y Diego Bravo
Keyla Sánchez y Diego Bravo anunciaron nueva temporada de su pódcast. (Facebook)







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Ke ardaKeyla SánchezDiego Bravo
Fiorella Montoya

Fiorella Montoya

Se desempeña en la sección de Viva donde cubre temas relacionados con el entretenimiento y cultura. Anteriormente, trabajó en la sección El Mundo y cuenta con experiencia en la producción audiovisual.

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