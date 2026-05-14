Keyla Sánchez y Diego Bravo dieron importante noticia sobre el pódcast que comparten

Keyla Sánchez y Diego Bravo anunciaron en sus redes sociales que muy pronto volverán con su polémico Ke arda pódcast, el cual saldrá en el mes de julio.

Fue mediante un video que dieron la noticia; en las imágenes ambos aparecen vestidos de gala: Bravo con un traje entero negro y Keyla con un vestido brillante gris. Además, en el video salen en una “alfombra roja” con los micrófonos en mano.

Parte de la escenografía eran periódicos anunciando la tercera temporada de su programa. “Relaciones, crecimiento, dinero, familia y todo lo que realmente importa”, dice una de las leyendas del papel.

Ke arda pódcast se estrenó el 15 de agosto de 2024 y es un espacio donde ambos conductores abordan temas variados como el amor, las relaciones interpersonales, anécdotas profesionales y mucho más.

Además de hablar sin filtros sobre sus propias vivencias, el dúo suele invitar a distintas figuras al programa para sumar nuevas perspectivas. Entre sus invitados han estado la periodista Ana Lucía Vega, la boxeadora Naomi Valle y Sindy, Pandora.