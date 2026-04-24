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Keyla Sánchez presume de una situación que la tiene muy orgullosa: de esto se trata

La presentadora dio a conocer que hay ocasiones en que dicha tarea se le dificulta, pero se siente muy feliz de lograrlo

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Por Fiorella Montoya
Keyla Sánchez
Keyla Sánchez se mostró feliz por un logro compartido con su hijo. (Lilly Arce)







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Keyla Sánchez
Fiorella Montoya

Fiorella Montoya

Se desempeña en la sección de Viva donde cubre temas relacionados con el entretenimiento y cultura. Anteriormente, trabajó en la sección El Mundo y cuenta con experiencia en la producción audiovisual.

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