Keyla Sánchez presume de una situación que la tiene muy orgullosa: de esto se trata

Keyla Sánchez se mostró feliz por un logro compartido con su hijo.

Keyla Sánchez, presentadora de Teletica, compartió en redes sociales el orgullo que siente por el rendimiento académico de su hijo Thiago. La comunicadora aprovechó el momento para enviar un fuerte mensaje a los padres sobre el reto de apoyar a los niños en sus estudios.

“Qué satisfacción más poderosa es cuando usted ayudó a su hija o a su hijo a estudiar en algún quiz, examen, algún trabajo, alguna tarea y se ganan un cien. Eso me pasó... Thiago se ganó el 100”, dijo con evidente emoción.

“Es demasiado el orgullo que uno siente porque de verdad es un logro. Hay que motivarlos, hay que felicitarlos e incentivarles el estudio, sin conformismos”, explicó la presentadora.

Sánchez se sinceró sobre ese momento y afirmó que a ella le gusta ayudarle a su hijo, aunque ha habido ocasiones donde no lo logra.

“En tercero que estaban viendo las divisiones pues no pude, porque yo intenté explicarle cómo dividíamos en mi época y resulta que ellos ahora dividen superdiferente”, afirmó.

También aprovechó el momento para lanzar un mensaje en relación con los cuidadores de niños:

“Si usted ha ayudado a su pequeño angelito a salir bien en los exámenes, en los trabajos, en sus notas, etc., felicidades. También felicidades para nosotros, que es un gran esfuerzo que hacemos, que a veces se nos olvida la materia y no sabemos cómo explicarla, pero lo logramos”, culminó.