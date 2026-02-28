Viva

Diego Bravo revela las frases más desgarradoras de su vida; entre ellas algunas protagonizadas por su padre

El creador de contenido afirmó que aún siente ‘miedo y ansiedad’ ya que lo siguen juzgando por lo que es

EscucharEscuchar
Por Fiorella Montoya
Diego Bravo tiene 35 años y afirma que aún lucha con los juicios de las personas.
Diego Bravo tiene 35 años y afirma que aún lucha con los juicios de las personas. (Instagram/Instagram)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Diego Bravo
Fiorella Montoya

Fiorella Montoya

Se desempeña en la sección de Viva donde cubre temas relacionados con el entretenimiento y cultura. Anteriormente, trabajó en la sección El Mundo y cuenta con experiencia en la producción audiovisual.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.