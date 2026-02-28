Diego Bravo revela las frases más desgarradoras de su vida; entre ellas algunas protagonizadas por su padre

Diego Bravo tiene 35 años y afirma que aún lucha con los juicios de las personas.

El reconocido creador de contenido Diego Bravo recordó, con una serie de imágenes y textos fuertes, lo difícil que fue sentirse juzgado durante las diversas etapas de su vida, las cuales lo marcaron para siempre.

En una de las primeras fotografías que publicó se le ve muy pequeño, vestido con su traje típico al lado de una niña. “Tengo ocho años y desfilo de campesino; quisiera tocar la lira, pero mis compañeros dicen que es solo para mujeres, entonces prefiero desfilar con la niña”, escribió.

Algunas de las frases más dolorosas que publicó recordaban su difícil infancia, donde recibió fuertes palabras de parte de su padre. “Tengo 10 años y bailo a escondidas en mi cuarto porque mi papá dice que el baile es para mujeres y que soy un hombre”, dice la imagen. Relacionado con esto, él también escondía que estudió actuación e incluso que su primer papel fue como travesti: “Eso no es de hombres”, decía su padre.

Una de las imágenes más fuertes lo muestra como monaguillo a los 12 años, edad en la que sufrió comentarios más difíciles de digerir para un niño. “Ya voy al colegio, pero no puedo seguir haciendo esto porque me molestan; en el colegio dicen que seguro me coge (tiene relaciones sexuales) el padre”, relató.

Diego Bravo repasó los dolorosos juicios que ha vivido durante toda su vida. (Instagram/Instagram)

Continuó relatando en imágenes los fuertes momentos que vivió, incluso cuando participó en Mira quién baila, de Teletica.

“Compañeros del concurso hablan mal de mí y en internet me escriben cosas muy feas”, relató. Una por una, las fotografías mostraban el momento exacto y lo que sucedía.

Escribió que tiene 35 años y “lo siguen juzgando”.

“Me van a juzgar por mi pasado y por lo que dije de otros; tengo mucho miedo y ansiedad... todo lo que he pasado me ha enseñado a que no tengo que vivir tratando de complacer a nadie”.

Terminó las imágenes afirmando que celebra quién es, con todo lo que trae ser él mismo.