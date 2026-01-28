Keyla Sánchez se mostró como nunca antes y sorprendió a todos con una confesión

La presentadora Keyla Sánchez ha estado muy activa en un tema en el que se le ha visto poco relacionada durante su carrera; no se trata de belleza, ni de ejercicio y mucho menos de medios de comunicación, sino que en esta ocasión decidió compartir con su comunidad sus opiniones políticas.

Sánchez agradeció que existieran los debates, ya que es la forma que encuentra para que los costarricenses se informen y los candidatos muestren sus ideas.

“Gracias a Dios que existen estos debates, que existe la información, que existe el interés en usted, en mí de escuchar, de ver las propuestas, de ver también cómo se comunican, cómo se respetan, cómo salen de esa zona de confort, cómo los ponen a prueba y cómo entre ellos se ponen a prueba y tienen que obviamente sacar la tarea”, explicó la presentadora en uno de sus videos.

Además, instó a su comunidad a informarse constantemente, a continuar viendo debates y, sobre todo, a salir a votar: “Nos dan una luz hacia dónde podemos ir y hacia donde no debemos ir”, finalizó su video.

También, en otro de sus videos, lamentó que en el debate de Repretel no se incluyera a José Aguilar Berrocal, del partido Avanza, y elogió a Álvaro Ramos, de Liberación Nacional, a quien describió como una persona muy inteligente, capaz y tierna.

Así como Sánchez, otros creadores de contenido han estado instando a salir a votar el próximo domingo 1.° de febrero.