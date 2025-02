Kevin Jiménez se confiesa: ¿Le pagan por revelar información de los fichajes del fútbol nacional?

Kevin Jiménez, de 25 años, ha construido su carrera en el periodismo deportivo combinando su trabajo independiente con su labor en TD Más. El periodista destaca en la comunicación deportiva por la cantidad de noticias exclusivas que publica.

Su red de contactos es clave para obtener información antes que otros medios.

“Es cuestión de confianza y trabajo. Me dedico a informar, no a criticar. Hago contactos y les dejo claro que nadie sabrá con quién hablo. Así, algunas fuentes se han convertido en amigos. Tengo contactos frecuentes en WhatsApp. Con algunos hablo más que con mi pareja o mis papás”, expresó en entrevista con este medio.

LEA MÁS: ¡Bombazo! Kevin Jiménez revela cómo obtiene sus primicias deportivas y responde a sus críticos

“Algunos dicen que los periodistas no deben hacerse amigos de los protagonistas, pero en la industria del fútbol no se trata de hacer amigos, pero tampoco de tener enemigos. Si uno hace bien su trabajo, las puertas siempre estarán abiertas”, explica.

El comunicador explica su método para conseguir noticias exclusivas y desmiente que reciba dinero por revelar información.

Uno de los rumores más recurrentes sobre Jiménez es si recibe dinero por las primicias que publica, por lo que en La Nación le hicimos la consulta.

No, ojalá fuera cierto —dijo entre risas—.

“La verdad yo, obviamente, tengo contactos, porque yo no me imagino las noticias y aparecen por ahí por arte de magia, tengo que sacarlas de algún lugar. Pero que haya algún pago de por medio es rotundamente falso. Lo que pasa es que la gente habla, porque no sé si haya existido algún periodista con tanta veracidad y tantas primicias a la vez. Quizá otros sacaban una o dos primicias, o una por mercado, y no todas o la gran mayoría como yo, entonces quizá por ahí venga esa afirmación. Qué suelten, qué suelten (la plata), porque les doy mucha viralidad -dice entre risas-”.

El joven se muestra orgulloso del trabajo y la confianza que genera hasta ahora en sus seguidores y fuentes, quienes le permiten seguir tirando bombazos que sacuden el fútbol nacional.