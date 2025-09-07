Kendall Waston recibió un mensaje cargado de emotividad: así respondió el futbolista

Kendall Waston, jugador del Deportivo Saprissa, recibió un mensaje por parte de su esposa, Priscila Robles, cargado de emotividad. La publicación en redes sociales conmovió a los seguidores de la pareja, que se caracteriza por mostrar con frecuencia su vida familiar.

Robles compartió un video en el que se observaba al futbolista recogiendo flores y lo acompañó con un texto que resumió el valor de su relación.

LEA MÁS: Kendall Waston narra el drama que significó ver a su hijo sin levantarse de la cama

“Soy afortunada de tenerte, Kendall. Gracias por enseñarme a ver la vida desde otros ángulos. Gracias por darme la seguridad de que voy a estar bien siempre. Tu visión me enamora. Tus incansables ganas de trabajar y luchar es lo que me hace buscar una mejor versión de mí para formar el equipo que somos. Sos increíble, Kendall”, escribió.

Kendall Waston y Priscilla Robles tienen cerca de 13 años juntos. (Instagram)

Además, Robles sacó la cuenta del tiempo que llevan juntos y agradeció poder celebrar un año más al lado de su gran amor.

“Gracias por hacer especial cada uno de los 4.958 días que hemos pasado juntos. Mis 32 se ven mejor contigo siempre”, añadió.

La respuesta del jugador no tardó en llegar. Waston comentó: “Eres mi princesa cosita, bella mía. Te amo y te valoro. Que sean muchas más décadas a tu lado”.

La pareja suma cerca de 12 años de matrimonio y tiene un hijo. Durante este tiempo, ambos han compartido en redes sociales momentos familiares y mensajes de apoyo mutuo.