Keith Urban no esperó: ex de Nicole Kidman ya se relaciona con dos mujeres

Nicole Kidman y Keith Urban se separaron tras 19 años. La razón sería la falta de intimidad por sus ocupadas agendas.

El músico Keith Urban inició dos nuevos vínculos sentimentales poco después de que se diera a conocer su separación de Nicole Kidman, con quien se casó en junio de 2006.

El periodista Rob Shuter, autor de la newsletter ShuterScoop, dio a conocer esta información, que también fue replicada por el sitio estadounidense Mandadory.

El fin del matrimonio entre la actriz australiana y el intérprete de country se hizo público hace pocos días. Medios internacionales informaron que Kidman solicitó el divorcio e incluyó en su petición la custodia primaria de sus hijas Sunday Rose, de 17 años, y Faith Margaret, de 14 años.

Uno de los presuntos nuevos romances de Urban sería con la guitarrista Maggie Baugh, quien integró la banda del artista durante su actual gira por Estados Unidos.

La segunda mujer involucrada no fue identificada. Según Shuter, reside en Nashville, ciudad en la que el exmatrimonio tenía su residencia principal. Aparentemente, la relación con esta mujer habría iniciado casi al mismo tiempo que su vínculo con Baugh.

En la misma publicación, Shuter afirmó que Nicole Kidman vive con sus hijas en la residencia familiar de Los Ángeles, mientras que Keith Urban se encuentra en plena gira, con presentaciones en Nevada y Tennessee. Hasta el momento, el equipo de comunicación del cantante no ha emitido comentarios al respecto.

La pareja se conoció en 2005 y contrajo matrimonio un año después. Además de sus hijas con Urban, Kidman también es madre de Isabella (32 años) y Connor (30 años), nacidos durante su anterior matrimonio con Tom Cruise, entre 1990 y 2001.

Días atrás, el periódico británico Daily Mail indicó que las agendas laborales fueron determinantes en la ruptura. Los compromisos profesionales de Nicole Kidman y los constantes espectáculos de Keith Urban habrían creado una distancia difícil de superar.

Kidman ganó el Oscar a Mejor Actriz en 2003 por su papel en la película Las Horas (2002). Por su parte, Urban ha lanzado 12 álbumes de estudio, el más reciente de ellos titulado High (2024), y ha recibido cuatro premios Grammy.

