Nicole Kidman no quería el divorcio y aún busca reconciliación con Keith Urban, según revista

Nicole Kidman no quería el divorcio y aún cree posible una reconciliación con el cantante Keith Urban, según confirmó una fuente a People.

Nicole Kidman intentó evitar la ruptura con el cantante Keith Urban. Según la revista People, una persona cercana a la actriz reveló que ella no quería separarse y sigue buscando una posible reconciliación.

La separación entre Kidman y Urban se divulgó el 29 de setiembre por medio del sitio TMZ. Luego, la noticia fue confirmada por la revista Variety y el periódico New York Post. El tabloide Daily Mail atribuyó la ruptura a las apretadas agendas de ambos artistas.

La fuente consultada por People explicó que Kidman hizo esfuerzos por salvar el matrimonio y que la decisión del cantante la afectó emocionalmente.

La actriz estaría recibiendo apoyo de su entorno cercano, especialmente de su hermana Antonia y otros miembros de la familia.

Nicole Kidman y Keith Urban se conocieron en 2005 y se casaron en junio de 2006. Tienen dos hijas: Sunday Rose, de 17 años, y Faith Margaret, de 14 años. Kidman también es madre de Isabella, de 32 años, y Connor, de 30, fruto de su relación anterior con Tom Cruise, entre 1990 y 2001.

En junio pasado, Kidman compartió una publicación en Instagram para conmemorar sus 19 años de matrimonio con Urban. Hasta ahora, ninguno de los representantes de los artistas ha emitido un comentario oficial sobre la separación.

De acuerdo con Daily Mail, los múltiples compromisos profesionales alejaron a la pareja. La actriz acumula varios proyectos fílmicos y Urban se mantiene activo en giras musicales, lo que dificultó la convivencia.

Una fuente del medio británico mencionó que Urban fue quien tomó la decisión de terminar la relación. El artista le expresó a Kidman que ya no se sentía feliz y que la intimidad se había perdido. Ambos continuaban unidos solo por formalidades.

Kidman ganó el Premio Óscar en 2003 como mejor actriz por su papel en Las horas (2002). Por su parte, Keith Urban ha lanzado 12 álbumes de estudio, el más reciente titulado High, publicado en 2024. El músico ha ganado cuatro premios Grammy durante su carrera.

LEA MÁS: Nicole Kidman y Keith Urban se divorcian después de 19 años juntos

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.