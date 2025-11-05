Keanu Reeves impacta en Broadway con sangrienta aparición en ropa interior durante obra de teatro

La sorpresiva aparición de Reeves en ropa interior tras la obra generó reacciones virales entre el público y en redes sociales.

Keanu Reeves, conocido por mantener un bajo perfil en Hollywood, protagonizó una escena inesperada al salir en ropa interior y completamente ensangrentado tras la función de Esperando a Godot, en una presentación especial en Broadway.

La escena ocurrió durante una función temática de Halloween y causó gran conmoción entre el público. El actor se presentó en el escenario cubierto de sangre falsa y sin ropa, salvo una prenda íntima, al finalizar la obra. Este tipo de cierre se ha convertido en una característica de las presentaciones dirigidas por Jamie Lloyd, donde los protagonistas repiten ese gesto tras el telón final.

La puesta en escena representa el debut de Reeves en Broadway. Su actuación ha generado opiniones divididas por parte de la crítica especializada. En esta obra comparte escenario con Alex Winter, su antiguo compañero de reparto en la franquicia cinematográfica Bill & Ted.

La participación de ambos actores evoca el estilo de otras recordadas duplas que también interpretaron la obra de Samuel Beckett, como Steve Martin y Robin Williams, o Patrick Stewart e Ian McKellen, quienes destacaron por su química escénica.

En el ámbito personal, Reeves ha enfrentado recientemente rumores sobre un supuesto matrimonio con su pareja Alexandra Grant, lo cual fue negado por ambos. Además, el actor vivió un incidente de seguridad cuando una admiradora obsesionada intentó ingresar a su automóvil afirmando ser su “esposa divina”. La situación fue controlada por su equipo de seguridad.

