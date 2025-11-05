Viva

Keanu Reeves impacta en Broadway con sangrienta aparición en ropa interior durante obra de teatro

El protagonista de ‘Matrix’ sorprendió a la audiencia al aparecer en ropa interior y cubierto de sangre falsa en una función especial de ‘Esperando a Godot’

Por O Globo / Brasil / GDA
La sorpresiva aparición de Reeves en ropa interior tras la obra generó reacciones virales entre el público y en redes sociales. (La Nación de Argentina)







