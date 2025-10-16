Keanu Reeves habló por primera vez sobre su relación y aclaró rumores de boda secreta

El actor habló de su relación con Alexandra Grant y negó una boda secreta durante el estreno de su película en Nueva York.

Keanu Reeves ofreció una declaración inédita sobre su relación con la artista plástica Alexandra Grant. El actor desmintió los rumores sobre un supuesto matrimonio secreto durante el estreno de su nueva película, Cuando el cielo se engaña, en la ciudad de Nueva York.

El evento se celebró el 13 de octubre. Reeves llegó acompañado de Grant, con quien mantiene una relación desde hace varios años. Ambos fueron vinculados sentimentalmente desde 2019, aunque su historia se remonta a más de una década.

La pareja se conoció en 2009 gracias a amistades en común. Desde entonces, compartieron varios proyectos creativos, incluyendo libros de poesía que Reeves escribió y Grant editó. En 2017 fundaron juntos la editorial X Artists Books, dedicada a la publicación de libros de arte.

Los rumores de una boda en secreto se difundieron en setiembre. En ese momento, ambos negaron la información por medio de un comunicado enviado por sus representantes. La pareja fue enfática: no están casados.

Durante la alfombra roja de su nueva película, Reeves volvió a referirse a la especulación pública. Dijo que no era la primera vez que circulaban comentarios de ese tipo y señaló que muchas personas enviaron mensajes positivos. También elogió la manera en que Grant abordó la situación públicamente, al presentar la realidad de forma clara.

Cuando el cielo se engaña, que llegará a los cines en 2025, es una comedia dirigida y protagonizada por Aziz Ansari. Keanu Reeves interpreta a un ángel que intercambia roles con un asistente y su adinerado jefe. El elenco lo completan Seth Rogen, Sandra Oh y Keke Palmer.

