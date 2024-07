Keanu Reeves sorprende con novela y nuevos proyectos multimedia

Keanu Reeves , conocido por sus roles en The Matrix y John Wick, dio un paso más en su carrera con la publicación de su primera novela de ciencia ficción y la preparación de nuevos proyectos cinematográficos y de animación.

The Book From Elsewhere es la primera novela de Reeves, coescrita junto con la autora británica China Miéville. La novela está ambientada en un universo llamado “BRZRKR” y combina ciencia ficción, fantasía, ficción histórica y mitología, con un toque de existencialismo.

¿De qué trata el nuevo libro de Keanu Reeves?

El protagonista de The Book From Elsewhere es Unute, también conocido como B, un guerrero inmortal de 80.000 años, extremadamente fuerte y cansado de su inmortalidad. La narrativa explora temas como la mortalidad, la naturaleza del tiempo y el significado de ser humano.

El actor, de 59 años, exploró la idea de un hombre inmortal desde el estreno de John Wick: A New Day to Kill en 2017, antes de iniciar el rodaje de The Matrix Resurrections en 2021.

En una reciente entrevista con el medio The New York Times, Reeves comentó que esa ocurrencia fue creciendo y tomó forma en la serie de cómics “BRZRKR”, coescrita por el intérprete, que vendió más de dos millones de copias en 12 números. Este cómic ahora se convertirá en una película de acción en vivo y una serie animada, ambas producidas por Netflix.

La colaboración entre Reeves y Miéville, aunque inicialmente sorprendente, tiene sentido. Ambos exploran cuestiones filosóficas profundas a través de tramas llenas de acción. Reeves, admirador de autores como William Gibson y Philip K. Dick, quedó cautivado por las obras de Miéville. Por su parte, Miéville aprecia la capacidad de Reeves para combinar espectáculos visuales y provocaciones filosóficas en sus películas.

En la misma entrevista conjunta, Reeves desde Los Ángeles, California, Estados Unidos, y Miéville desde Berlín, Alemania, describieron su colaboración como “absurda” y “surrealista”.

