Katy Perry y Justin Trudeau captados de la mano en París durante el cumpleaños de la cantante: así confirmaron su relación

Katy Perry y Justin Trudeau oficializaron su relación en París tras meses de rumores. Fueron vistos saliendo juntos del Crazy Horse.

Katy Perry y Justin Trudeau hicieron oficial su relación durante una salida en París para celebrar el cumpleaños número 41 de la cantante, según informó el medio especializado TMZ, que publicó un video exclusivo del momento.

Ambos asistieron a un espectáculo en el Crazy Horse Paris, donde caminaron tomados de la mano a la salida del lugar. Según TMZ, un fan le entregó una rosa a Perry mientras le deseaba feliz cumpleaños. Posteriormente, la pareja ingresó junta a un vehículo negro, mientras eran fotografiados por la prensa.

La aparición marcó la primera salida pública de ambos como pareja. Perry lució un vestido rojo ajustado y el cabello recogido en un moño bajo, mientras que Trudeau vistió un traje gris con camisa negra.

Katy Perry y el exprimer ministro canadiense Justin Trudeau son vistos al salir de una cena romántica en París

Los rumores sobre un posible romance comenzaron en julio, cuando fueron vistos en una cena en Montreal, seguida de una caminata por Mount Royal Park. Poco después, Trudeau asistió a un concierto de la cantante en el Bell Centre, también en Montreal, durante una parada de su gira Lifetimes.

A inicios de octubre, Daily Mail publicó imágenes exclusivas de Perry y Trudeau abrazándose en el yate de la cantante frente a la costa de California, lo que alimentó aún más la especulación.

Fuentes citadas por medios como People y Elle aseguraron que ambos tuvieron una “conexión inmediata”, aunque señalaron que Perry intentó mantener la relación en privado durante los primeros meses. Según Elle, allegados consideran que hacen una buena pareja, aunque Trudeau no ha conocido todavía a muchos de los amigos cercanos de la cantante.

Ambos venían de rupturas recientes. Perry sostuvo una relación con el actor británico Orlando Bloom durante una década. Iniciaron su vínculo en 2016 y, tras un periodo de altibajos, anunciaron su compromiso en el 2019. En agosto de 2020 nació su hija en común, Daisy Dove.

A mediados de 2024, la pareja confirmó públicamente su separación a través de un comunicado conjunto, en el que informaron que la decisión respondía al interés de priorizar la crianza compartida de su hija en un entorno estable y respetuoso. Aunque decidieron terminar su relación sentimental, manifestaron su intención de mantenerse unidos como familia.

Trudeau también atravesaba un proceso similar en el plano familiar. En 2023 anunció su separación de Sophie Grégoire, luego de 18 años de matrimonio. La relación se desarrolló bajo el escrutinio público desde que él asumió como primer ministro de Canadá.

Los dos compartieron una vida en común marcada por la exposición constante y las exigencias del cargo, además de la crianza de sus tres hijos. En una publicación conjunta, afirmaron mantener un vínculo de respeto mutuo, a pesar del fin de la relación.

El giro en su vida personal se produjo en paralelo a un momento clave en su trayectoria pública. En los últimos dos años, Trudeau cerró así no solo una relación familiar, sino también una etapa de casi 20 años en la política canadiense. Durante ese periodo, pasó de liderar un partido en tercer lugar a ocupar el cargo de primer ministro.

En enero de 2025 renunció como líder del Partido Liberal y como primer ministro de Canadá, tras una serie de renuncias en su gabinete, divisiones internas y una caída sostenida en los niveles de apoyo. La salida pública con Perry ocurre en un momento en que su vida personal vuelve a ocupar los titulares internacionales.

