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Katy Perry es investigada por supuesta agresión sexual contra famosa actriz

El equipo de la cantante ya respondió a la delicada acusación

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Por Fátima Jiménez
Katy Perry
La cantante Katy Perry (izquierda) enfrenta un nuevo escándalo tras ser acusada de agresión sexual por una reconocida actriz. (AFP)







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Fátima Jiménez

Fátima Jiménez

Periodista multimedia graduada de la UIA y técnica en Criminología. Se unió a La Nación en 2021 y desde entonces ha trabajado en las secciones Sucesos, Mundo, No Coma Cuento y Viva, además de desempeñarse en el equipo de mesa digital de La Nación. Ganadora de la categoría Documental en el RE@CH Media Festival 2017.

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