Katy Perry muestra por primera vez fotos junto a Justin Trudeau

Las fotos que muestran a Katy Perry y Justin Trudeau pasándola muy bien en Tokio, Japón.

Katy Perry y Justin Trudeau ya no ocultan su cercanía. La cantante compartió en su cuenta de Instagram las primeras imágenes junto al ex primer ministro canadiense.

Las fotos, que muestran momentos compartidos durante un viaje a Tokio, confirmaron lo que hasta ahora solo eran rumores.

Las publicaciones recibieron cerca de 100.000 “me gusta” en menos de dos horas. Perry acompañó la galería con un mensaje breve: “Tiempos de Tokio en tour y más”.

Desde julio de 2025, la prensa internacional comenzó a especular sobre un posible vínculo romántico entre ambos. Esto ocurrió poco después de que se conociera la ruptura entre Katy Perry y Orlando Bloom. Durante ese mes, varios testigos vieron a la cantante paseando junto a Justin Trudeau en el Mount Royal Park, acompañados de un perro. Luego compartieron una cena de varias horas en Le Violon, un restaurante en Montreal.

A pesar de no mostrar gestos afectivos en público, quienes estuvieron cerca los describieron como personas afables y atentas.

El vínculo entre ambos se fortaleció semanas después. Trudeau asistió a un concierto de Perry en el Bell Centre, junto a su hija Ella-Grace. Durante el espectáculo, ambos cantaron a coro el tema Firework, lo que aumentó la atención mediática sobre ellos.

En octubre fueron fotografiados en un yate frente a la costa de Santa Bárbara, California, en momentos descritos como afectuosos. La propia Perry aludió a su nueva relación durante un concierto en Londres, lo que generó más comentarios entre sus seguidores.

En agosto, fuentes cercanas a ambos confirmaron que existía una atracción mutua. Destacaron coincidencias en su visión del mundo, el idealismo y el gusto por la música. No obstante, señalaron que la relación enfrentaba desafíos logísticos debido a los compromisos laborales y responsabilidades familiares de ambos.

En las imágenes compartidas por la artista, ambos aparecen sonrientes. Se les ve en ambientes relajados, lo que sugiere que su vínculo ha avanzado.

Katy Perry volvió a buscar el amor después de su historia con Orlando Bloom, la cual comenzó en 2016. Aunque la pareja anunció un compromiso, no llegaron a casarse. Tuvieron una hija en común, Daisy Dove Bloom.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.