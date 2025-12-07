Viva

Katy Perry muestra por primera vez fotos junto a Justin Trudeau

La pareja de famosos compartió momentos juntos en Tokio, Japón

Por El Universal / México / GDA
La cantante Katy Perry publicó en Instagram las primeras fotos junto a Justin Trudeau y confirma la cercanía con el primer ministro.
Las fotos que muestran a Katy Perry y Justin Trudeau pasándola muy bien en Tokio, Japón. (Instagram/@katyperry)







