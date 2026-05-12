Katherinne González y Edson Picado de ‘Pelando el ojo’ celebraron sus despedidas de solteros: vea aquí cómo fueron las fiestas

Katherinne González y Edson Picado son pareja hace varios años, también son compañeros de trabajo en 'Pelando el ojo'.

Los imitadores Katherinne González y Edson Picado, figuras de Pelando el ojo, están a las puertas de caminar hacia el altar para casarse. Los aún novios se propusieron matrimonio de forma muy romántica en enero del 2025, durante un viaje a Argentina, y desde entonces han compartido con sus seguidores los detalles de la boda.

El enlace matrimonial se realizará el 13 de junio y, ya a las puertas del matrimonio, uno de los últimos rituales que tenían que hacer era la despedida de solteros. Sin embargo, saliéndose de las modas actuales y regresando a cómo se hacía hace años, Edson y Katherinne decidieron celebrar su adiós a la vida en soltería por separado, cada uno con sus amigos más cercanos.

Las fiestas de despedida de solteros se realizaron el fin de semana. Edson, según se ve en un video que publicó en Instagram, decidió compartir con varios de sus compañeros de Pelando el ojo, entre ellos, su jefe Norval Calvo.

Katherinne González disfrutó con varias amigas su despedida de soltera. (Captura de video)

Según las imágenes, el grupo disfrutó de una fiesta muy relajada. Se encontraban en un lugar al aire libre, posiblemente con piscina por la vestimenta que usaron los invitados: pantalonetas, gorras, camisetas sin mangas y lentes para el sol.

En el clip se ve a todos reunidos en círculo mientras Calvo abre una botella de lo que parece un vino que, al destaparla, soltó espuma. “Por Edson, salud”, dijo Calvo, mientras que los amigos gritaban: “Que vivan los novios”. Se sirvió la bebida y tomaron brindando.

Del otro lado, Katherinne preparó una actividad un poco más producida. Ella y sus amigas disfrutaron de comida, bebidas y juegos como el de dibujar el vestido de novia.

Uno de los invitados especiales a la despedida de Edson Picado fue su jefe Norval Calvo. (Captura de video)

A la despedida asistieron varias amigas de la imitadora, entre ellas, Nadia Aldana. Las invitadas lucieron batas de baño de color negro, mientras que la futura novia lució una en blanco. Hubo risas, abrazos y mucha diversión.

Vea a continuación los videos de las despedidas de solteros de los humoristas de Pelando el ojo.