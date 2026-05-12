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Katherinne González y Edson Picado de ‘Pelando el ojo’ celebraron sus despedidas de solteros: vea aquí cómo fueron las fiestas

La pareja de humoristas e imitadores se casará a mediados de junio

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Por Jessica Rojas Ch.
Katherinne González y Edson Picado se están dando un descanso tras la trabajada que se dieron en Toros del 6
Katherinne González y Edson Picado son pareja hace varios años, también son compañeros de trabajo en 'Pelando el ojo'. (Archivo)







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Jessica Rojas Ch.

Jessica Rojas Ch.

Periodista de entretenimiento y cultura desde el 2012. Se especializa en temas de música nacional e internacional. Trabaja para La Nación desde el 2012. Graduada de la Universidad Internacional de las Américas en bachillerato de periodismo. Recibió una mención de honor en el 2022 en los premios de La Nación.

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