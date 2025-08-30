Karol G cantará en el Vaticano: artista colombiana será invitada de un evento especial

La cantante Karol G será parte de un evento musical en el Vaticano, mismo que es promovido por Andrea Bocelli y Pharrell Williams. En el espectáculo también participarán John Legend y Teddy Swims.

El 13 de setiembre, dentro de la clausura de la tercera edición del Encuentro mundial sobre fraternidad humana, se presentará la cantante colombiana Karol G en el Vaticano como parte del espectáculo Grace from the World.

Este evento busca promover la hermandad y la paz mundial. En total, tendrá una duración de dos días, iniciando el 12 de setiembre.

El concierto es una iniciativa dirigida por el artista estadounidense Pharrell Williams y el tenor italiano Andrea Bocelli, quien confirmó la participación de Karol G a través de una publicación en su cuenta de Instagram.

Para tener más contexto sobre la actividad, sus más de tres millones de seguidores pudieron leer este texto: “Será un evento cultural y espiritual emblemático: dos días intensos de diálogo y reflexión culminarán en una experiencia en vivo única que unirá música, narración y fraternidad”.

Además de Karol G, el cartel de artistas incluye a John Legend, Teddy Swims, Voices of Fire, Clipse, Angelique Kidjo y Jelly Roll.

Los músicos estarán acompañados en el escenario por un coro de 250 voces, junto con un espectáculo de drones y luces inspirado en la Capilla Sixtina.

La propia Karol G confirmó la noticia mediante una historia en su cuenta de Instagram y compartió los datos del evento.

El concierto será gratuito y abierto al público. Quienes no puedan asistir al Vaticano podrán seguirlo en vivo gracias a la transmisión internacional en Disney+, Hulu y ABC News, programada para las 12 m., hora de Costa Rica.