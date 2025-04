Karina Ramos terminó en el hospital luego de un fuerte dolor: ‘Casi me pierden’

La modelo y Miss Costa Rica Karina Ramos relató en un video el fuerte dolor en los riñones que la llevó al hospital. Explicó que los síntomas comenzaron hace varios días y fueron intensificándose hasta volverse insoportables.

“Estoy súper adolorida, no saben. Llevo tres o cuatro días con un dolor en los riñones súper fuerte”, expresó Ramos, agregando que los últimos dos días fueron los más complicados.

“Fue incontrolable. No podía caminar y aún me duele mucho respirar”, detalló.

La también empresaria se encontraba en Guanacaste cuando los síntomas empeoraron. Por ello, decidió regresar a San José para recibir atención médica adecuada. “No quería ir a una farmacia y que me dieran algo que tal vez no era lo correcto. Era algo muy específico”, explicó.

Ramos describió que el dolor era tan intenso que incluso le resultaba difícil vestirse. “Hasta la ropa interior me dolía ponérmela. Me dolía demasiado el cuerpo”, afirmó.

Karina Ramos relató el intenso dolor en los riñones que la llevó al hospital. La modelo dijo que los síntomas empeoraron en los últimos dos días. (Instagram/Instagram)

La modelo recordó que había sufrido una afección similar hace años y el médico le explicó que la segunda vez suele ser peor. “ Casi me pierden. Me fui unos días a la playa para regresar a San José a trabajar y terminé llegando enferma”, agregó.

Pese a su malestar, la exreina de belleza se vio obligada a continuar con su agenda. “Tengo que dar taller de modelaje todo el día y no quiero ponerme zapatos altos porque cada impacto me duele. Me duele la cabeza, agacharme y respirar”, confesó.

Ramos también mencionó que, aunque había intentado controlar el dolor con medicamentos, ninguno le hizo efecto. “Nada me aliviaba. Luego me empezó a dar fiebre y no se me quitaba con nada. Por eso terminé en el hospital”, comentó.

A pesar del difícil episodio, Ramos aseguró que ya se siente mejor y enfatizó la importancia de acudir al médico a tiempo. “Uno tiene que estar demasiado mal para ir al hospital, pero tal vez no debería ser así. No sean como yo, vayan a revisarse antes”, aconsejó.