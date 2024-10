Karina Ramos habla de accidente de tránsito en el que estuvo involucrada: ‘Solo queda tener más cuidado’

Ante las múltiples consultas de sus seguidores en redes sociales, la modelo y presentadora Karina Ramos utilizó su cuenta de Instagram para explicar el accidente de tránsito en el que se vio involucrada el sábado 5 de octubre.

En un video que circula en redes sociales se ve la aparente escena, en la que el vehículo que ella conducía se acerca a un cruce y no se detiene, sino que avanza; mientras un motociclista (quien es el que en apariencia lleva la prioridad en la vía) continúa su trayecto, chocando con la parte lateral del carro de la exreina de belleza.

Karina Ramos explica cómo ocurrió choque en el que estuvo involucrada

Según relató Ramos, en sus historias de Instagram, ella pensó que el motociclista tenía un alto.

“Yo iba de camino a la oficina en la mañana por un boulevard, que es una calle ancha, entonces en teoría uno lleva la vía, no había señal vertical de alto y cuando volví a ver, venía un señor en moto. Pensé que él se había saltado el alto y aceleré para intentar no golpearnos, no chocar, pero era muy tarde”, explicó.

Ante la maniobra, el motociclista terminó chocando contra la parte de atrás del carro de Ramos. Ella asegura que no sufrió ningún daño, aunque reconoce que quedó en shock y estaba muy “nerviosa”.

No obstante, la modelo contó que el motociclista “sí está bastante golpeado” y que está a la espera de una cirugía.

Karina Ramos afirma que ha estado muy nerviosa y que espera la pronta recuperación del motociclista. (Instagram)

“Yo estoy en comunicación con la familia para ver su recuperación o si necesitan algo, pero bueno, fue un susto muy grande. Ahora solo quedan tener mucho más cuidado, es un accidente y a nadie le gusta pasar algo así y lo único y más importante es que el señor esté bien”, finalizó.