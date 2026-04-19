Kapo en Expo San Carlos: esto respondió la organización del concierto tras quejas del público

El concierto del colombiano Kapo en Expo San Carlos era uno de los platos fuertes de la tradicional actividad.

El concierto del colombiano Kapo en la Expo San Carlos, la noche de este sábado 18 de abril, no fue una buena experiencia para muchas personas que se juntaron para bailar con el artista. En redes sociales se expusieron quejas y molestia con respecto al desarrollo del espectáculo.

En mensajes de usuarios en las cuentas de Instagram y Facebook de la Expo San Carlos se denunció que el artista salió a escena más de cuatro horas después de lo esperado y, además, que en su presentación hubo problemas de sonido.

Uno de los primeros en contar lo sucedido fue el periodista de espectáculos Edgardo Camacho, quien, mediante un video, expuso el supuesto retraso en el recital.

En ese mismo audiovisual, una persona no identificada detalló que el espectáculo estaba pactado para las 6 p. m. y que el cantante arribó a la tarima pasadas las 10:40 p. m.

“Salió el Kapo, se le fue el sonido... Vieras cómo me duele por San Carlos”, expresó el comunicador. En publicaciones en el sitio oficial de Expo San Carlos en Facebook, otras personas también manifestaron su inconformidad con la actividad.

El concierto de Kapo en Expo San Carlos sufrió problemas: así lo expresó el público en redes sociales

“Una completa estafa y mala organización. Decían desde las 7 p. m. que ya estaba el hombre ahí y llegó hasta las 10:30 p. m. al backstage para salir hasta las 11 p. m.”, escribió una persona.

Mientras, otras se quejaban de la siguiente manera: “La peor experiencia, sinceramente, fue demasiado mal organizado; jamás había esperado tanto por un artista, cero puntualidad. Señores, sean más serios”.

“Pésima organización, horas de horas esperando, el agotamiento era demasiado, y cuando salió a cantar se dañó el sonido”.

Personas en redes sociales se quejaron por lo que vivieron en el concierto del colombiano Kapo en Expo San Carlos. (Tomada de redes)

La versión de la Expo San Carlos

Ante consultas de La Nación, Mónica Coll, encargada de prensa del concierto de Kapo en Expo San Carlos, explicó lo sucedido.

“Se comunicó que las puertas abrían a partir de las 4 p. m. y que había varios DJs nacionales; nunca se comunicó la hora de salida de Kapo al escenario (en este tipo de shows nunca se comunica (la hora) y el público entiende que es un evento en el que participan varios teloneros)”, escribió en un mensaje de WhatsApp.

Sobre los problemas de sonido, aseveró: “La prueba de sonido fue de dos horas y salió perfecto. Hubo varios DJs y también estuvo Toledo antes que Kapo. Lo que entendí es que el cable que comunica la consola con el audio fue el que falló y eso se sale de las manos de todos; se solucionó y se continuó con el show sin más problemas”.