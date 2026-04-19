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Kapo en Expo San Carlos: esto respondió la organización del concierto tras quejas del público

Cantante colombiano se presentó este sábado 18 de abril. En redes sociales se denunciaron problemas de sonido y horario

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Por Jessica Rojas Ch.
Kapo Expo San Carlos
El concierto del colombiano Kapo en Expo San Carlos era uno de los platos fuertes de la tradicional actividad. (Tomada de redes)







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Jessica Rojas Ch.

Jessica Rojas Ch.

Periodista de entretenimiento y cultura desde el 2012. Se especializa en temas de música nacional e internacional. Trabaja para La Nación desde el 2012. Graduada de la Universidad Internacional de las Américas en bachillerato de periodismo. Recibió una mención de honor en el 2022 en los premios de La Nación.

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