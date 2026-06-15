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Junior Álvarez: el hombre que convirtió el exilio en calipso

Leyenda viva de la música caribeña de Costa Rica huyó de los sandinistas en Nicaragua, se asentó en nuestro país y se convirtió en parte fundamental de nuestra historia cultural

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Por Jessica Rojas Ch.
Junior y sus Calypsonians
A sus 81 años, el calipsonian Junior Álvarez (centro) emprenderá su primera gira por Europa junto a su grupo. Lo acompañarán en el viaje el saxofonista Fabián Zuce (izquierda), su hijo Danny en el bajo (derecha) y el baterista Renato Conejo. (Rafael Pacheco)







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Jessica Rojas Ch.

Jessica Rojas Ch.

Periodista de entretenimiento y cultura desde el 2012. Se especializa en temas de música nacional e internacional. Trabaja para La Nación desde el 2012. Graduada de la Universidad Internacional de las Américas en bachillerato de periodismo. Recibió una mención de honor en el 2022 en los premios de La Nación.

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