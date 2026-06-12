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A sus 81 años, leyenda del calipso costarricense se prepara para su primera gira en Europa

Junior Álvarez viajará la próxima semana a España y Francia. Los ticos podrán decirle adiós en un concierto en San José

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Por Jessica Rojas Ch.
Junior y sus Calypsonians
El calipsonian Junior Álvarez (centro) llegó a Costa Rica hace casi 50 años y desde entonces ha sido uno de los más grandes representantes del calipso tico. (Rafael Pacheco)







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Jessica Rojas Ch.

Jessica Rojas Ch.

Periodista de entretenimiento y cultura desde el 2012. Se especializa en temas de música nacional e internacional. Trabaja para La Nación desde el 2012. Graduada de la Universidad Internacional de las Américas en bachillerato de periodismo. Recibió una mención de honor en el 2022 en los premios de La Nación.

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