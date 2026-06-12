A sus 81 años, leyenda del calipso costarricense se prepara para su primera gira en Europa

El calipsonian Junior Álvarez (centro) llegó a Costa Rica hace casi 50 años y desde entonces ha sido uno de los más grandes representantes del calipso tico.

Junior Álvarez es una leyenda viva del calipso costarricense y, a sus 81 años, emprenderá por primera vez una gira musical por Europa. El viaje está pactado para realizarse la próxima semana y los ticos podrán despedirse de él en un concierto especial este sábado 13 de junio.

El grupo Junior y sus calypsonians presentará un show en las instalaciones de la Alianza Francesa, en San José, a partir de las 7 p. m. En el espectáculo interpretarán los grandes éxitos de la legendaria agrupación y de este nicaragüense convertido en tico, el cual ha marcado la historia de nuestra cultura y música.

La entrada tiene un precio de ¢7.000 y puede comprarse por medio de Sinpe Móvil al teléfono 2247-4747. El cupo es limitado y todo lo recaudado servirá para apoyar el viaje del artista, que lo llevará a varios lugares de España y Francia.

“Una noche para bailar, celebrar nuestra música y apoyar a uno de los grandes embajadores de la cultura costarricense”, así definió la organización el espectáculo.

Álvarez, quien hace poco adquirió la nacionalidad costarricense tras casi cinco décadas de llenar de sabor y arte a nuestro país, tocará a partir del 16 de junio en Madrid y Barcelona, en España, y Andernos, Ruffec, Meymac, Mestras y París, en Francia. El cierre de la gira será en la capital francesa el 27 de junio, en el Costa Rica Music Fest.

“Vamos a llevarles el calipso de Costa Rica a ellos. Tengo 81 años, pero no es nada, la edad es solo un número; yo me siento como de 25”, manifestó emocionado Álvarez sobre su viaje, en una entrevista con La Nación.

Leyenda del calipso tico

El calipsonian llegó a nuestro país hace casi 50 años; se instaló en Limón, donde fue invitado por un local para tocar con él en bares y restaurantes. Su carrera en suelo tico se inició interpretando rock and roll al estilo de Elvis Presley y también tocó rancheras; pero en la provincia caribeña fue donde aprendió a amar al calipso y desde entonces se convirtió en uno de los grandes representantes y defensores de esta música.

Actualmente lidera Junior y sus calypsonians, donde toca con otros músicos y también junto a su hijo Danny Álvarez, quien lo acompañará a Europa.

En medio de la celebración de su cumpleaños, la nacionalidad y la gira, el grupo también festeja el lanzamiento del disco Legacy, que será en julio, con los grandes éxitos de Junior. Esta grabación cuenta con el respaldo del productor Andrés Cervilla.