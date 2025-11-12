Julia Roberts canceló su boda con Kiefer Sutherland a 72 horas del altar y se marchó con su mejor amigo

Julia Roberts vivió un episodio de su vida real que más tarde parecería sacado de una película. Antes de protagonizar la comedia romántica Novia Fugitiva, la actriz canceló su boda con Kiefer Sutherland a solo 72 horas de la ceremonia. Aún más sorpresivo fue que se marchó con Jason Patric, mejor amigo del novio.

En ese momento, Roberts tenía poco más de 20 años y gozaba de gran fama tras aparecer en cintas como Flores de Acero (1989), Pretty Woman (1990) y Durmiendo con el Enemigo (1991). Además del éxito en el cine, su vida sentimental también generaba atención mediática.

Antes de su relación con Sutherland, estuvo vinculada con Liam Neeson y se había comprometido con Dylan McDermott, con quien actuó en Flores de Acero. Sin embargo, rompió ese compromiso al iniciar un romance con Kiefer, a quien conoció durante la filmación de Línea Mortal (1990). En esa época, el actor aún seguía casado con Camelia Kath.

Ambos comenzaron a convivir y su relación fue ampliamente cubierta por la prensa de celebridades, que los llamaba “la pareja reinante de Hollywood”. Pero la situación cambió en 1991, cuando Sutherland se trasladó a un hotel y comenzó a recibir visitas de una bailarina profesional.

Luego de regresar a casa de Roberts, la bailarina reveló a un medio que el actor describía a Julia como una “princesa fría” que se sentía insegura tras el éxito de Una Linda Mujer. Pocos días después, la actriz ingresó a un centro médico por una supuesta gripe y salió con un nuevo anillo de compromiso.

A pesar de ese intento de reconciliación, el día previsto para la boda, Sutherland se retiró del hogar que compartía con Roberts y se trasladó a su apartamento. Un amigo en común le informó que el enlace había sido cancelado.

Mientras tanto, Roberts se encontraba en Irlanda con Jason Patric, quien había trabajado con Sutherland en Los Muchachos Perdidos (1987). Empleados del hotel en Dublín describieron que la actriz lucía visiblemente afectada, había perdido peso y su cabello mostraba un tono rojizo deslucido.

De regreso a Estados Unidos, el nuevo romance tardó en confirmarse públicamente, aunque fue evidente hacia finales de 1991. No obstante, la relación con Patric también terminó en 1992.

En aquel entonces, Sutherland manifestó su molestia con la situación. Declaró que su ex amigo había fingido cercanía solo para acercarse a Roberts. Sin embargo, tres décadas después, ambos actores retomaron su amistad y se presentaron juntos en 2021 en el pódcast Inside of You with Michael Rosenbaum.

En esa entrevista, Patric indicó que gran parte de lo publicado en medios fue exagerado o falso. Sutherland comentó que las personas no pueden controlar de quién se enamoran y que el paso del tiempo ayuda a sanar heridas.

Ya en 2011, los dos habían coincidido en la obra teatral That Championship Season, en Broadway. Patric afirmó que se reencontraron, conversaron y brindaron, dejando atrás el conflicto. Afirmó que su amistad con Kiefer, de más de 35 años, fue lo que prevaleció.

Tras su ruptura con Patric, Julia Roberts se casó con el músico Lyle Lovett en 1993. El matrimonio duró hasta 1995. En 2001 conoció al fotógrafo Danny Moder, durante la filmación de El Mexicano, con quien se casó en 2002 y con quien tiene tres hijos.

Por su parte, Kiefer Sutherland contrajo matrimonio con Kelly Winn en 1996, aunque la relación finalizó en 1999 y el divorcio se concretó en 2008. Desde 2014, mantiene una relación con Cindy Vela, la cual hizo pública en 2017.

En 2016, el portal Radar Online informó que Roberts contactó a su ex prometido para disculparse, más de dos décadas después. Una fuente cercana indicó que la llamada sorprendió a Sutherland y que ambos se rieron recordando lo jóvenes e inmaduros que fueron.

Según el medio, el actor reconoció que Julia mostró valentía al cancelar la boda. Consideró que la actriz fue honesta consigo misma y que tomó la decisión correcta aunque fuera dolorosa.

