Julia Roberts canceló su boda con Kiefer Sutherland a 72 horas del altar y se marchó con su mejor amigo

La actriz de ‘Pretty Woman’ abandonó a su prometido a última hora y viajó con Jason Patric, lo que provocó un escándalo en Hollywood

Por O Globo / Brasil / GDA
Julia Roberts canceló su boda con Kiefer Sutherland y huyó con su mejor amigo. Décadas después, ambos actores hicieron las paces.
Julia Roberts canceló su boda con Kiefer Sutherland y huyó con su mejor amigo. Décadas después, ambos actores hicieron las paces.







