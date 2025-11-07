Julia Roberts revive dolor por la muerte de colega en filme que le dio su único Óscar

Julia Roberts contuvo el llanto al recordar el rodaje de Erin Brockovich: Una Mujer Audaz (2000), filme que marcó un antes y un después en su carrera y que le permitió ganar su único premio Óscar. Sin embargo, su emoción no surgió únicamente por el reconocimiento profesional, sino por la memoria de Albert Finney, su compañero de reparto, quien murió en 2019.

La actriz estadounidense revivió aquellos momentos durante una entrevista reciente en el programa The Late Show, cuando el presentador Stephen Colbert mencionó que la película cumplía 25 años. Ante la pregunta sobre los recuerdos asociados a la producción, Roberts señaló que lo primero que venía a su mente era Finney.

Albert Finney nació en 1936 y murió a los 82 años. Fue nominado cinco veces al Óscar, una de ellas por su papel en Erin Brockovich, donde interpretó al abogado Ed Masry, quien acompañó a la protagonista en una compleja batalla judicial contra una empresa contaminante.

Roberts indicó que la filmación resultó una experiencia particularmente sencilla y gratificante. Destacó la armonía en el equipo de producción y la fluidez de los días de trabajo, elementos que, según expresó, conectaban con su esencia personal.

Durante el rodaje, el elenco vivió en un hotel ubicado en una ciudad pequeña, lo que facilitó la convivencia. La actriz relató que, los fines de semana, el director Steven Soderbergh los llevaba al cine.

En una ocasión proyectaron la comedia Animal House (1978), y Finney apareció vestido con una toga improvisada hecha con un simple lençol, lo que generó risas entre sus compañeros.

La película de Erin Brockovich se basó en una historia real y fue una producción clave en la carrera de Julia Roberts. En el filme interpretó a una mujer que, sin formación legal, se convirtió en figura clave para exponer una grave contaminación de aguas en California. Su actuación le valió el Óscar a mejor actriz en la edición número 73 de los premios de la Academia.

El recuerdo de Albert Finney provocó una reacción de visible vulnerabilidad en Roberts, quien no ocultó la profunda admiración y cariño hacia su colega, al cual describió como una de las figuras más presentes en sus memorias del proyecto.

