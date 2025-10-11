Julia Roberts prepara regreso inesperado a un clásico del cine y su personaje podría tener un nuevo final

Julia Roberts confirmó que está en negociaciones para una secuela de ‘El matrimonio de mi mejor amigo’, junto al elenco original.

La actriz Julia Roberts confirmó que está en negociaciones para protagonizar una secuela de La boda de mi mejor amigo (1997), una de las comedias románticas más exitosas de su carrera. La producción se encuentra en una etapa inicial, pero ya genera expectativa por el posible regreso del elenco original.

Durante una entrevista con Variety, la intérprete de Julianne reveló que analiza su retorno al papel que la consolidó como referente del género. La noticia coincidió con la promoción de su nueva película, Después de la caza (2025), donde habló sobre sus futuros proyectos.

El filme original recaudó $299 millones a nivel mundial, con un presupuesto de $38 millones. Además, recibió una nominación al Óscar y tres al Globo de Oro, lo que lo posicionó como un clásico del género.

La continuación del proyecto ya cuenta con una guionista. La elegida fue Celine Song, responsable de Vidas pasadas (2023) y Amores materialistas (2025). La casa productora será Sony.

Uno de los posibles integrantes del equipo es Luca Guadagnino, director de Llámame por tu nombre (2017). Cuando la revista le preguntó si dirigiría la secuela, respondió con un entusiasta “inmediatamente”.

También Dermot Mulroney, quien dio vida al personaje de Michael O’Neal, declaró que mantiene conversaciones para sumarse al nuevo proyecto. Así lo informó durante la promoción de la serie The Hunting Wives, según el New York Post.

Por su parte, Rupert Everett, quien interpretó al amigo confidente de Julianne, expresó en varias ocasiones su interés por retomar el papel. Y con el regreso de Cameron Diaz a la actuación en De vuelta a la acción (2025), la posibilidad de reunir al elenco completo se incrementó.

Incluso el actor John Corbett podría incorporarse al reparto. En una versión original del filme de 1997, Corbett haría una breve aparición como la nueva pareja de Julianne, pero fue eliminado del corte final tras cambios sugeridos por el público en pruebas de audiencia.

P. J. Hogan, director del filme original, explicó que se modificó el desenlace porque las audiencias rechazaban al personaje de Roberts. Según el cineasta, algunos espectadores la consideraban incomprensible y no empatizaban con sus acciones. Por ello, se decidió eliminar el triángulo amoroso y reforzar su vínculo con el personaje de Everett.

Aunque la historia concluyó sin que Julianne encontrara una pareja, su redención quedó plasmada en la secuencia final, donde baila con su amigo. Ahora, la secuela podría ofrecerle el final feliz que no tuvo hace más de 25 años.

